Какой на самом деле запах и вкус имела еда в СССР

О еде и алкоголе времен СССР ходит много легенд. Но то, что советские продукты действительно были просто уникальными – факт. Тогда модно было питаться не дома, в принципе, как и сейчас, но вот разница между тогда и сейчас – колоссальная.

Предлагаем вместе в редакцией FoodOboz окунуться в "прекрасный" ,гастрономический мир советских столовок, кафе и даже ресторанов, чтобы узнать, какой была "элитная" еда.

1. Пельменные

Пельмени были кислыми. Источник: pexels.com

Там всегда был запах укуса, потому что это была главная приправа к пельменям. Вкус они имели соответствующий – кислый и плавали в жуткой мутной жиже.

2. Ужасный запах в гастрономах

Молочные продукты. Источник: narodna-pravda.ua

Там воняло испорченным молоком и таким же мясом, а у тележек отваливались колеса. И это тогда было абсолютно нормально.

3. В приличных "ресторанах" было лучше

В ресторанах подавали оливье. Источник: cook-s.ru

"Козырным" считался тот ресторан, где за 5 рублей можно было позволить себе оливье и сухое вино, да еще и 2 порции. Но, чтобы в такой попасть, нужно было выстоять большущую очередь.

4. В кремлевской столовой-распределителе кормили отвратительно: квашеной капустой и непропеченным хлебом

Квашенная капуста. Источник: cook-s.ru

"Для государства было важно то, насколько еда является питательной, насколько она соответствует санитарным нормам, содействуя, согласно теории Маркса, воспроизводству рабочей силы. И уж совсем не было важно, вкусна она или нет. Этот подход сохранился и после того, как военный коммунизм ушел в прошлое. Порожденные им структуры общепита продолжали функционировать, многие дожили до наших дней. Точно так же остались неизменными и принципы, на которых они были основаны", — пишет в своей книге "Общепит. Микоян и советская кухня" культуролог Ирина Глущенко.

5. "Американская" еда по-советски

Микояну Советский Союз обязан своей любовью к котлетам. Так как именно он там увидел "хорошую еду для массового потребления" — так называемые "хамбургеры", которые массово производили на комбинате.

Гамбургеры по-советски. Источник: cook-s.ru

Ему все показалось насколько элементарным, что решил так же сделать. До булочек дело не дошло, зато недорогие котлеты, произведенные массово и продававшиеся в кулинариях, прочно вошли в быт советских граждан.

Также из Америки он привез и многое другое: идею фастфуда, столовой с самообслуживанием и даже чуть было не пустил в СССР "Кока-колу", но тогда уже был квас и лимонад.

6. Сосиска в тесте

Сосиски в тесте были популярными в СССР. Источник: pexels.com

Эту идею привез Хрущев и распорядился внедрить это блюдо в оборот, также как и самообслуживание в столовах.

7. Газированная вода из автомата

Воду можно было купить за 1 или 3 копейки за стакан. Источник: cook-s.ru

Последним и самым важным нововведением в сфере общественного питания стали – именно автоматы с газировкой, которую можно было купить за 1 или 3 копейки за стакан с разными сиропами. Позже были и автоматы с бутербродами, пирожками и сосисками.

8. Первый "Макдоналдс"

1 января 1990 года на Пушкинской площади в Москве открыли первый "Макдоналдс", где можно было купить советски аля-гамбургеры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пили в СССР и почему эти напитки были такими противными на вкус и совершенно некачественными.

Какие 10 продуктов были только в СССР и, какой они имели вкус и качество, а также – как они могли навредить организму.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!