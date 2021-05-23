Какой на самом деле запах и вкус имела еда в СССР

О еде и алкоголе времен СССР ходит много легенд. Но то, что советские продукты действительно были просто уникальными – факт. Тогда модно было питаться не дома, в принципе, как и сейчас, но вот разница между тогда и сейчас – колоссальная.
Предлагаем вместе в редакцией FoodOboz окунуться в "прекрасный" ,гастрономический мир советских столовок, кафе и даже ресторанов, чтобы узнать, какой была "элитная" еда.
1. Пельменные
Там всегда был запах укуса, потому что это была главная приправа к пельменям. Вкус они имели соответствующий – кислый и плавали в жуткой мутной жиже.
2. Ужасный запах в гастрономах
Там воняло испорченным молоком и таким же мясом, а у тележек отваливались колеса. И это тогда было абсолютно нормально.
3. В приличных "ресторанах" было лучше
"Козырным" считался тот ресторан, где за 5 рублей можно было позволить себе оливье и сухое вино, да еще и 2 порции. Но, чтобы в такой попасть, нужно было выстоять большущую очередь.
4. В кремлевской столовой-распределителе кормили отвратительно: квашеной капустой и непропеченным хлебом
"Для государства было важно то, насколько еда является питательной, насколько она соответствует санитарным нормам, содействуя, согласно теории Маркса, воспроизводству рабочей силы. И уж совсем не было важно, вкусна она или нет. Этот подход сохранился и после того, как военный коммунизм ушел в прошлое. Порожденные им структуры общепита продолжали функционировать, многие дожили до наших дней. Точно так же остались неизменными и принципы, на которых они были основаны", — пишет в своей книге "Общепит. Микоян и советская кухня" культуролог Ирина Глущенко.
5. "Американская" еда по-советски
Микояну Советский Союз обязан своей любовью к котлетам. Так как именно он там увидел "хорошую еду для массового потребления" — так называемые "хамбургеры", которые массово производили на комбинате.
Ему все показалось насколько элементарным, что решил так же сделать. До булочек дело не дошло, зато недорогие котлеты, произведенные массово и продававшиеся в кулинариях, прочно вошли в быт советских граждан.
Также из Америки он привез и многое другое: идею фастфуда, столовой с самообслуживанием и даже чуть было не пустил в СССР "Кока-колу", но тогда уже был квас и лимонад.
6. Сосиска в тесте
Эту идею привез Хрущев и распорядился внедрить это блюдо в оборот, также как и самообслуживание в столовах.
7. Газированная вода из автомата
Последним и самым важным нововведением в сфере общественного питания стали – именно автоматы с газировкой, которую можно было купить за 1 или 3 копейки за стакан с разными сиропами. Позже были и автоматы с бутербродами, пирожками и сосисками.
8. Первый "Макдоналдс"
1 января 1990 года на Пушкинской площади в Москве открыли первый "Макдоналдс", где можно было купить советски аля-гамбургеры.
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