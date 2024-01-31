Американские творожные макароны за 10 минут: рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Американские творожные макароны за 10 минут: рецепт сытного блюда

Макароны можно готовить с мясом, томатным соусом, сыром, творогом, специями, морепродуктами и зеленью. 

Как вкусно приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных макарон, с сырным соусом, которые будут очень сытными. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • макароны (в сухом виде) – 250 гр + 1/2 ч. л. соли в воду
  • сливочное масло – 25 г
  • мука – 1 ст. л.
  • молоко – 250 мл
  • твердый сыр (можно разные виды выбирать) – 180-200 г
  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • сухой чеснок – 1/2 ч. л.

Способ приготовления: 

1️. Воду доведите до кипения, добавьте соль и варите макароны, периодически помешивая. Макароны лучше выбирать жестких сортов.

Как правильно варить макароны

2️. На раскаленную сковороду добавьте кусочек сливочного масла, растопите его и добавить муку. Все хорошо перемешайте и добавьте молоко. Все вымешайте до однородной консистенции без комочков. Доведите до загустения и добавьте специи. 

Сырный соус

3️. Натрите сыр на большую терку и добавьте в сковороду к другим ингредиентам и перемешайте пока сыр не расплавится, примерно 2 минуты.

Приготовление соуса

4️. С макарон слейте воду. Макароны переложите в сковороду с сырным соусом, перемешайте на среднем огне готовьте еще 1 минуту.

Готовые макароны с сырным соусом

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