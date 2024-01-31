Макароны можно готовить с мясом, томатным соусом, сыром, творогом, специями, морепродуктами и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных макарон, с сырным соусом, которые будут очень сытными.

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Ингредиенты:

макароны (в сухом виде) – 250 гр + 1/2 ч. л. соли в воду

сливочное масло – 25 г

мука – 1 ст. л.

молоко – 250 мл

твердый сыр (можно разные виды выбирать) – 180-200 г

копченая паприка – 1 ч. л.

сухой чеснок – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1️. Воду доведите до кипения, добавьте соль и варите макароны, периодически помешивая. Макароны лучше выбирать жестких сортов.

2️. На раскаленную сковороду добавьте кусочек сливочного масла, растопите его и добавить муку. Все хорошо перемешайте и добавьте молоко. Все вымешайте до однородной консистенции без комочков. Доведите до загустения и добавьте специи.

3️. Натрите сыр на большую терку и добавьте в сковороду к другим ингредиентам и перемешайте пока сыр не расплавится, примерно 2 минуты.

4️. С макарон слейте воду. Макароны переложите в сковороду с сырным соусом, перемешайте на среднем огне готовьте еще 1 минуту.

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