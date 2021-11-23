Анис: польза и вред, кому противопоказана специя. Эксклюзив

Анис, также называемый анисовыми семенами или Pimpinella anisum, является растением, которое происходит из того же семейства, что и морковь, сельдерей и петрушка. Стоит отметить, что из-за схожести вкуса и названий бадьян (Star Anise) часто путают с анисом (Anise), хотя эти две специи не связаны между собой. Очень важно знать, как правильно употреблять эту специю, чтобы не навредить организму.

В эксклюзивном комментарии для FoodOboz основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах рассказала о пользе, вреде аниса, а также о том, как и кому его можно употреблять.

"Хотя анис обычно покупается в виде сушеных семян, он также доступен в виде масла, порошка и экстракта. Семена аниса, растительное масло и экстракт могут придать выпечке и конфетам всплеск вкуса или усилить аромат мыла и крема для кожи. Большинство рецептов требует нескольких чайных ложек (4-13 г или 5-15 мл) молотых семян аниса, масла или экстракта", – отметила Виктория.

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Эксперт добавила, что анис также в народе известен своими мощными свойствами укрепляющими здоровье, и действует как природное средство от широкого спектра заболеваний.

"Но стоит обратить внимание, что большинство исследований относительно полезных свойств аниса были проведены в пробирке или на животных. Поэтому сказать на 100%, что для человека анис будет нести такую же пользу, невозможно!", – объяснила специалист.

Преимущества аниса:

Богат питательными веществами

Семена аниса низкокалорийны, но содержат большое количество некоторых важных минералов. В частности, эти семена богаты железом, которое является жизненно важными для производства здоровых клеток крови в организме. На столовую ложку приходится 13% контрольной суточной нормы потребления (RDI).

Анис также содержит небольшое количество марганца, ключевого минерала, который действует как антиоксидант и необходим для обмена веществ и развития. Около 7% от контрольной суточной нормы потребления (RDI) на столовую ложку.

Может уменьшить симптомы депрессии

Интересно, что некоторые исследования показали, что семена аниса могут помочь в лечении депрессии. В частности, экстракт семян аниса демонстрировал мощные антидепрессивные свойства у мышей и был столь же эффективным, как и обычные лекарства, используемые для лечения депрессии. Исследование, проводившееся на женщинах всех возрастов, также дало положительные результаты.

Может защитить от язвы желудка

Хотя данных крайне мало, известно, что семена аниса уменьшили секрецию желудочной кислоты и защищали от образования язвы желудка в одном испытании на животных. Поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как это может повлиять на образование язвы и симптомов у людей.

Предотвращает размножение грибков и бактерий

Исследования в пробирках показывают, что семена аниса и их соединения обладают мощными противомикробными свойствами, которые предотвращают инфекции и блокируют рост грибков и бактерий. Анетол, активный ингредиент семян аниса, также уменьшает рост бактерий.

Может помочь облегчить симптомы менопаузы

Менопауза – является естественным снижением уровня женских репродуктивных гормонов во время старения, что приводит к таким симптомам, как приливы, усталость и сухость кожи. Считается, что семена аниса имитируют действие эстрогена в организме, потенциально уменьшая симптомы менопаузы. В одном четырехнедельном исследовании 72 женщины с приливами принимали плацебо или капсулу, содержащую 330 мг семян аниса трижды в день. У принимавших анис резкость и частота приливов уменьшились почти на 75%. Семена аниса и их соединения могут уменьшить приливы и предотвратить потерю костной ткани, но для более четких данных требуется больше исследований.

Может сбалансировать уровень сахара в крови

Некоторые исследования показывают, что анетол, активный ингредиент семян аниса, может поддерживать уровень сахара в крови в сочетании со здоровой диетой. Но это свойство еще требует более подробной проверки на людях.

Может уменьшить воспаление

Во многих случаях воспаление считается нормальной реакцией иммунной системы для защиты от травм и инфекции. Исследования на животных и в пробирках показывают, что семена аниса могут уменьшить воспаление, чтобы улучшить здоровье и предотвратить болезни.

Возможные побочные эффекты

Большинство людей могут безопасно принимать анис без риска побочных эффектов. Однако это может спровоцировать аллергическую реакцию, особенно если у вас есть аллергия на растения из той же семьи – например, фенхель, сельдерей (аллерген), петрушку или укроп.

Кроме того, свойства аниса, имитирующие эстрогены, могут усугубить симптомы гормоночувствительных состояний, таких как рак молочной железы или эндометриоз. Если у вас в анамнезе есть такой диагноз, соблюдайте умеренные количества и проконсультируйтесь с врачом перед употреблением.

"В общем, семена аниса являются мощным растением, богатым многими питательными веществами и могут похвастаться широким спектром преимуществ для здоровья. Он обладает противогрибковыми, антибактериальными и противовоспалительными свойствами и теоретически может бороться с язвой желудка, поддерживать уровень сахара в крови и уменьшать симптомы депрессии и менопаузы. Но все же несмотря на это, данных по исследованиям все еще недостаточно. Поэтому относительно пользы для людей все очень относительно ", – подытожила Виктория.

В сочетании с питательной диетой и здоровым образом жизни семена аниса могут улучшить несколько аспектов вашего здоровья.

А как насчет детей, и таких популярных на рынке травяных чаев от коликов на основе аниса или бадьяна?

"Начнем с того, что вообще ни один чай не стоит давать маленьким детям. Фенольные соединения, что присутствует в большинстве растений и есть их частью, связывают железо и препятствуют его всасыванию. Фенольные соединения присутствует в чае, кофе и какао. Установлено, что чай снижает всасывание железа с пищи на 62%, что может привести к анемии. Кроме того, чувствуется недостаточность, научных данных, которые подтверждали бы безопасность разных трав и травяных чаев для грудных детей. По современным исследованиям, такие чаи могут вызвать симптомы токсичности – волнение, рвота, раздражительность, резкие движения и судороги. Это может вызвать также неврологические проблемы", – добавила эксперт.

Он обладает противогрибковыми, антибактериальными и противовоспалительными свойствами и теоретически может бороться с язвой желудка, поддерживать уровень сахара в крови, уменьшать симптомы депрессии и менопаузы.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко

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