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Топ-10 антистрессовых продуктов, которые должны быть на вашем столе

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Кроме всем известных имбиря и бананов, в список этих продуктов входят те, которые уже созрели на земле Украины. Это фрукты, ягоды, шпинат, капуста и другие.

Коронавирус принес людям во всем мире депрессию, беспокойство, приступы паники, а также бессонницу и проблемы с пищеварением: "Это беспрецедентная волна посттравматического стресса, которая угрожает миру в его фазу после Covid-19", - заявил Тедрос Адханом Гебрейсус, биолог, иммунолог и эксперт по инфекционным заболеваниям, а также генеральный директор ВОЗ, пишет издание cucina.corriera.it

Однако приятно осознавать, что каждый день мы сами можем заботиться о своем душевном равновесии, используя правильные продукты.

Тедрос Адханом Гебрейсус, биолог, иммунолог и эксперт по инфекционным заболеваниям

Тедрос Адханом Гебрейсус, биолог, иммунолог и эксперт по инфекционным заболеваниям

Природные компоненты, улучшающие настроение

Нутрицевтика - наука, которая изучает терапевтические свойства пищи - показала, что существует важная корреляция между едой и депрессией. Другими словами, в пищевых продуктах есть природные компоненты, которые больше других влияют на перепады настроения, улучшая его. Когда речь идет о еде, которая "повышает и улучшает самочувствие", следует упомянуть два основных компонента: триптофан и омега-3. К ним также добавляются витамины группы В, С и D, железо, цинк, фолиевая кислота, селен.

Предшественник серотонина, который регулирует ритм сна и бодрствования и определяет хорошее настроение, триптофан является незаменимой аминокислотой, которую организм не может производить самостоятельно. Вот почему его следует принимать с едой. Средняя доза для взрослого составляет пять милиграмм на килограмм веса тела.

Кроме того, существует омега-3, незаменимые жирные кислоты, которые, как наглядно продемонстрировали исследования, проведенные Университетом Западного Сиднея и опубликованные в журнале World Psychiatry, стимулируют выработку серотонина. Вот почему они используются в качестве дополнительного лечения депрессии. Триптофан и омега-3 содержатся во многих натуральных продуктах.

Основные продукты,которые должны быть на вашем столе

Шпинат и черная фасоль

Эти продукты богаты витаминами, особенно группы B, поэтому они способствуют формированию ощущения большей жизненной силы.

Брокколи снижает уровень сахара

Брокколи снижает уровень сахара

Getty

Брокколи, капуста и цветная капуста

Они уменьшают уровень сахара в крови, концентрация которого может способствовать депрессии.

Какао

Содержит теобромин, но также и фенилэтиламин, вещество, которое приводит в движение нейротрансмиттеры, отвечающие за настроение человека.

Ячмень - отличный источник белка, витаминов и минералов

Ячмень - отличный источник белка, витаминов и минералов

Getty

Ячмень

Отличный источник белка, витаминов и минералов, он содержит фосфор и бета-глюкан: первый "поддерживает" мозг во время стресса; второй помогает ослабить чувство нервного голода.

Фрукты и ягоды

Ягоды черники, ежевики, малины и киви богаты антиоксидантами: они снижают его, воздействуя на окислительный стресс.

Процесс получения шафрана из лепестков цветов

Процесс получения шафрана из лепестков цветов

Getty

Шафран

Согласно последним исследованиям, его свойства имеют эффективность, аналогичную эффективности некоторых антидепрессантов.

Цельные зерна

Содержащиеся в цельных зернах витамины серотонина и В регулируют настроение, контролируют нервные импульсы и повышают уровень адреналина.

Чернослив

Входящие в его состав минеральные соли, фосфаты и ферменты способствует оксигенации организма в случае физической и умственной усталости, но в качестве антидепрессанта, в основном, используется триптофан, присутствующий в черносливе в больших количествах.

Бананы богаты серотонином и фолиевой кислотой

Бананы богаты серотонином и фолиевой кислотой

Getty

Бананы

Богатые серотонином, они также содержат цинк, калий и магний. Богаты фолиевой кислотой, которая помогает быстрее вводить гормон хорошего настроения в мозг.

Имбирь

Содержащийся в нем капсаицин стимулирует выработку эндорфинов, то есть гормонов счастья. Эндорфины создают спокойствие, способствуют хорошему самочувствию, улучшают настроение и уменьшают боль. Не говоря уже о том, что они контролируют уровень адреналина, связанного с тревожностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, задержка процессов старения, улучшение работы мозга и сердца - вот только малая часть того, что может получить человек, регулярно употребляя грибы.

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Питание стресс
Теги
питание депрессия
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