Апельсиновые кексы, которые всегда получаются: рецептом поделился Евгений Клопотенко
Кексы – вкусное, сдобное кондитерское изделие, основой которого является масляное бисквитное или дрожжевое тесто. Добавить к нему можно разные ягоды, сухофрукты, орехи, изюм, цедру, шоколад.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусных, воздушных апельсиновых кексов, которые готовятся 45 минут.
Советы от кулинара:
сделайте тесто на кефире, кексы будут очень мягкими и воздушными
для аромата и нежной структуры добавьте в тесто цедру и сок апельсина
Ингредиенты:
мука – 360 г
кефир – 250 мл
разрыхлитель – 10 г
сахар – 200 г
яйца – 3 шт.
ванильный сахар – 10 г
апельсин – 1 шт.
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Взбейте хорошо яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром, чтобы все ингредиенты равномерно растворились.
2. Добавьте в яичную массу кефир и хорошо размешайте.
3. Натрите цедру, выдавите сок из апельсина и добавьте в тесто.
4. Просейте муку, добавьте к ней разрыхлитель, всыпьте в яичную смесь и тщательно перемешайте.
5. Формы для кексов смажьте маслом или просто положите бумажные вкладки.
6. Вылейте тесто, не больше, чем на 2/3 объема, кексы хорошо подымаются.
7. Поставьте кексы в духовку на 25 минут при 180 С.
Готовое блюдо можно присыпать сахарной пудрой или цедрой.