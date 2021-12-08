Апельсиновые кексы, которые всегда получаются: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,0 т.
Кексы с апельсином

Кексы – вкусное, сдобное кондитерское изделие, основой которого является масляное бисквитное или дрожжевое тесто. Добавить к нему можно разные ягоды, сухофрукты, орехи, изюм, цедру, шоколад.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусных, воздушных апельсиновых кексов, которые готовятся 45 минут.

Домашние кексы

Советы от кулинара:

  • сделайте тесто на кефире, кексы будут очень мягкими и воздушными

  • для аромата и нежной структуры добавьте в тесто цедру и сок апельсина

Видео дня

Ингредиенты:

  • мука – 360 г

  • кефир – 250 мл

  • разрыхлитель – 10 г

  • сахар – 200 г

  • яйца – 3 шт.

  • ванильный сахар – 10 г

  • апельсин – 1 шт.

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Взбейте хорошо яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром, чтобы все ингредиенты равномерно растворились.

Приготовление кексов

2. Добавьте в яичную массу кефир и хорошо размешайте.

3. Натрите цедру, выдавите сок из апельсина и добавьте в тесто.

Добавьте в тесто цедру и сок

4. Просейте муку, добавьте к ней разрыхлитель, всыпьте в яичную смесь и тщательно перемешайте.

5. Формы для кексов смажьте маслом или просто положите бумажные вкладки.

Выпекайте кексы 25 минут

6. Вылейте тесто, не больше, чем на 2/3 объема, кексы хорошо подымаются.

7. Поставьте кексы в духовку на 25 минут при 180 С.

Готовые кексы

Готовое блюдо можно присыпать сахарной пудрой или цедрой.

Сейчас мы готовим

Все рецепты