Апельсиновые кексы, которые всегда получаются: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Кексы – вкусное, сдобное кондитерское изделие, основой которого является масляное бисквитное или дрожжевое тесто. Добавить к нему можно разные ягоды, сухофрукты, орехи, изюм, цедру, шоколад.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусных, воздушных апельсиновых кексов, которые готовятся 45 минут.

Советы от кулинара:

сделайте тесто на кефире, кексы будут очень мягкими и воздушными

для аромата и нежной структуры добавьте в тесто цедру и сок апельсина

Видео дня

Ингредиенты:

мука – 360 г

кефир – 250 мл

разрыхлитель – 10 г

сахар – 200 г

яйца – 3 шт.

ванильный сахар – 10 г

апельсин – 1 шт.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Взбейте хорошо яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром, чтобы все ингредиенты равномерно растворились.

2. Добавьте в яичную массу кефир и хорошо размешайте.

3. Натрите цедру, выдавите сок из апельсина и добавьте в тесто.

4. Просейте муку, добавьте к ней разрыхлитель, всыпьте в яичную смесь и тщательно перемешайте.

5. Формы для кексов смажьте маслом или просто положите бумажные вкладки.

6. Вылейте тесто, не больше, чем на 2/3 объема, кексы хорошо подымаются.

7. Поставьте кексы в духовку на 25 минут при 180 С.

Готовое блюдо можно присыпать сахарной пудрой или цедрой.