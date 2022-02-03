Апельсиновые сырники: фудблогер поделилась интересной идеей

Такие сырники получаются очень пышными, нежными и точно не будут разваливаться. Все потому, что в их основе – апельсиновый фреш, который придает приятный цитрусовый вкус и аромат, а также хорошо сочетает между собой все компоненты теста. Как дополнение, блюдо сверху поливается густым сладким соусом – идеально для эффектной подачи.

Идея опубликована на странице itfooddana в Instagram.

Ингредиенты:

сыр нежирный – 120 г

творожная масса с курагой – 80 г

яичный желток – 1 шт

мука или кукурузный крахмал – 25+5 г

подсластитель

цедра 1/2 апельсина

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Ингредиенты для соуса:

фреш 1-го апельсина;

молоко – 30 г

подсластитель

желток – 1 шт

Способ приготовления:

1. Сыр, творожную массу, желток, 25г. муки или кукурузного крахмала и подсластитель взбить в блендере или хорошо смешать. Добавить цедру.

2. Сформировать сырники, немного обвалять их в муке.

3. Жарить с двух сторон на медленном огне.

4. Смазать сковороду небольшим количеством кокосового масла.

5. Для соуса смешать все ингредиенты и заварить их на медленном огне или паровой бане постоянно помешивая.

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