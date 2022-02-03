Апельсиновые сырники: фудблогер поделилась интересной идеей
Такие сырники получаются очень пышными, нежными и точно не будут разваливаться. Все потому, что в их основе – апельсиновый фреш, который придает приятный цитрусовый вкус и аромат, а также хорошо сочетает между собой все компоненты теста. Как дополнение, блюдо сверху поливается густым сладким соусом – идеально для эффектной подачи.
Идея опубликована на странице itfooddana в Instagram.
Ингредиенты:
сыр нежирный – 120 г
творожная масса с курагой – 80 г
яичный желток – 1 шт
мука или кукурузный крахмал – 25+5 г
подсластитель
цедра 1/2 апельсина
Ингредиенты для соуса:
фреш 1-го апельсина;
молоко – 30 г
подсластитель
желток – 1 шт
Способ приготовления:
1. Сыр, творожную массу, желток, 25г. муки или кукурузного крахмала и подсластитель взбить в блендере или хорошо смешать. Добавить цедру.
2. Сформировать сырники, немного обвалять их в муке.
3. Жарить с двух сторон на медленном огне.
4. Смазать сковороду небольшим количеством кокосового масла.
5. Для соуса смешать все ингредиенты и заварить их на медленном огне или паровой бане постоянно помешивая.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :