Когда речь заходит о вкусном и питательном обеде с мясом и овощами, в первую очередь следует упомянуть о гречке по-купечески. Это блюдо не только невероятно вкусное, но и бюджетное, и простое в приготовлении. Гречка пропитывается ароматом овощей и мяса, в результате чего приобретает непревзойденный вкус.

Рецептом приготовления гречки по-купечески в Instagram поделилась фудблогер Анна Фил. Она также добавила, что во время приготовления блюда можно использовать любимые специи, которые только еще больше раскроют вкус блюда.

Видео дня

Ингредиенты

Гречневая крупа – 100 гр

Свинина – 300 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Болгарский перец – ½ шт

Кетчуп – 1-2 ст.л.

Соль

Перец

Специи по вкусу

Способ приготовления

1.Отвариваем гречневую крупу до готовности.

2. Свинину нарезаем на небольшие куски, поджариваем на сковороде, добавив соль, перец и любимые специи.

3. Добавляем нарезанную морковь, лук, болгарский красный перец. Тушим до мягкости.

4. Добавляем кетчуп или томатную пасту и перемешиваем.

5. Добавляем гречку, перемешиваем и тушим еще несколько минут.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал и другие интересные рецепты из гречки: