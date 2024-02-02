Аппетитная гречка по-купечески: простое, но очень вкусное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Аппетитная гречка по-купечески: простое, но очень вкусное блюдо

Когда речь заходит о вкусном и питательном обеде с мясом и овощами, в первую очередь следует упомянуть о гречке по-купечески. Это блюдо не только невероятно вкусное, но и бюджетное, и простое в приготовлении. Гречка пропитывается ароматом овощей и мяса, в результате чего приобретает непревзойденный вкус.

Рецептом приготовления гречки по-купечески в Instagram поделилась фудблогер Анна Фил. Она также добавила, что во время приготовления блюда можно использовать любимые специи, которые только еще больше раскроют вкус блюда.

Аппетитная гречка по-купечески: простое, но очень вкусное блюдо
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Ингредиенты

  • Гречневая крупа – 100 гр
  • Свинина – 300 гр
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Болгарский перец – ½ шт
  • Кетчуп – 1-2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Специи по вкусу

Способ приготовления

1.Отвариваем гречневую крупу до готовности.

2. Свинину нарезаем на небольшие куски, поджариваем на сковороде, добавив соль, перец и любимые специи.

Аппетитная гречка по-купечески: простое, но очень вкусное блюдо

3. Добавляем нарезанную морковь, лук, болгарский красный перец. Тушим до мягкости.

Аппетитная гречка по-купечески: простое, но очень вкусное блюдо

4. Добавляем кетчуп или томатную пасту и перемешиваем.

5. Добавляем гречку, перемешиваем и тушим еще несколько минут.

Аппетитная гречка по-купечески: простое, но очень вкусное блюдо

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