Аппетитная гречка по-купечески: простое, но очень вкусное блюдо
Когда речь заходит о вкусном и питательном обеде с мясом и овощами, в первую очередь следует упомянуть о гречке по-купечески. Это блюдо не только невероятно вкусное, но и бюджетное, и простое в приготовлении. Гречка пропитывается ароматом овощей и мяса, в результате чего приобретает непревзойденный вкус.
Рецептом приготовления гречки по-купечески в Instagram поделилась фудблогер Анна Фил. Она также добавила, что во время приготовления блюда можно использовать любимые специи, которые только еще больше раскроют вкус блюда.
Ингредиенты
- Гречневая крупа – 100 гр
- Свинина – 300 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Болгарский перец – ½ шт
- Кетчуп – 1-2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Специи по вкусу
Способ приготовления
1.Отвариваем гречневую крупу до готовности.
2. Свинину нарезаем на небольшие куски, поджариваем на сковороде, добавив соль, перец и любимые специи.
3. Добавляем нарезанную морковь, лук, болгарский красный перец. Тушим до мягкости.
4. Добавляем кетчуп или томатную пасту и перемешиваем.
5. Добавляем гречку, перемешиваем и тушим еще несколько минут.
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