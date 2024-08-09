Арбузный ликер для коктейлей или как самостоятельный напиток: как приготовить дома
Пока длится сезон арбузов, важно успеть насладиться ими. Ну а для того, чтобы зимой также иметь возможность испытывать этот неповторимый вкус, можно приготовить из арбуза кое-что интересное, например, ликер.
Арбузный ликер может стать великолепной самостоятельной выпивкой, а также идеально дополнить вкус разнообразных коктейлей, которые точно понравятся всем. Как приготовить арбузный ликер в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров.
Ингредиенты
- Водка – 1 л
- Мякоть арбуза – 1,5 кг
- Сахар – 800 гр
- Вода – 400 мл
- Цедра лимона – 1 шт
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Арбуз нарезать небольшими кусочками, сложить в чистую банку.
2.Добавить цедру лимона и ваниль.
3. Закрыть крышкой и отставить настаиваться в темном месте на 7-10 дней. Банку взбалтывать каждый день.
4. Проделать арбуз с водкой в блендере и процедить через несколько слоев марли.
5. Из сахара и воды сварить сироп и полностью охладить. Смешать арбузную водку с сиропом, разлить по бутылкам.
6. Подавать охлажденным.
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