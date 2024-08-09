Пока длится сезон арбузов, важно успеть насладиться ими. Ну а для того, чтобы зимой также иметь возможность испытывать этот неповторимый вкус, можно приготовить из арбуза кое-что интересное, например, ликер.

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Арбузный ликер может стать великолепной самостоятельной выпивкой, а также идеально дополнить вкус разнообразных коктейлей, которые точно понравятся всем. Как приготовить арбузный ликер в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров.

Ингредиенты

Водка – 1 л

Мякоть арбуза – 1,5 кг

Сахар – 800 гр

Вода – 400 мл

Цедра лимона – 1 шт

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Арбуз нарезать небольшими кусочками, сложить в чистую банку.

2.Добавить цедру лимона и ваниль.

3. Закрыть крышкой и отставить настаиваться в темном месте на 7-10 дней. Банку взбалтывать каждый день.

4. Проделать арбуз с водкой в блендере и процедить через несколько слоев марли.

5. Из сахара и воды сварить сироп и полностью охладить. Смешать арбузную водку с сиропом, разлить по бутылкам.

6. Подавать охлажденным.

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