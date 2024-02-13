День святого Валентина – отличный повод приготовить что-нибудь вкусненькое и не на каждый день. Вечером эти вкусности можно попробовать с любимым человеком и прекрасно провести вечер.

Именно таким принципом пользовалась фудблогер с ником tastystories.feed. В своем Instagram она опубликовала рецепт сладкой "валентинки" из дрожжевого теста, которой можно удивить любимого человека.

Ингредиенты

Мука – 300 гр + 1 ст.л.

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Масло сливочное – 20 гр

Дрожжи прессованные – 15 гр

Молоко – 200 мл

Грецкие орехи – 100 гр

Соль – щепотка

Сахар – 3 ст.л.

Шоколад черный – 50 гр

Миндальные хлопья – горсть

Сахарная пудра – 2 ст.л.

Желток – 1 шт

Способ приготовления опары

1.Соединяем теплое молоко, дрожжи, 1 ст.л. муки, 1 ч.л. сахара и тщательно перемешиваем.

2. Накрываем крышкой или полотенцем и оставляем в теплом месте на 15 минут.

3. Опара должна увеличиться минимум в два раза.

Способ приготовления теста

1.Муку просеевам, добавляем сахар, соль, опару, растопленное сливочное масло, и измельченные ножом орехи и тщательно замешиваем руками. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам.

1. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут.

2. Разделяем тесто на 6 равных частей. Снова накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут.

3. Раскатываем каждую часть в длинную и худенькую колбаску длиной 60 см и толщиной 1-1,5 см.

4. Формируем сердечко. Серединку желательно в 3 раза завернуть и швом вниз.

5. Смазываем желтком, посыпаем миндальными хлопьями.

6 Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.

7. Шоколад растапливаем на водяной бане.

8. Достаем готовые сердечки, посыпаем сахарной пудрой и поливаем растопленным шоколадом.

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