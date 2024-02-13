Ароматная сладкая "валентинка" из дрожжевого теста: как удивить вторую половинку вкусной выпечкой
День святого Валентина – отличный повод приготовить что-нибудь вкусненькое и не на каждый день. Вечером эти вкусности можно попробовать с любимым человеком и прекрасно провести вечер.
Именно таким принципом пользовалась фудблогер с ником tastystories.feed. В своем Instagram она опубликовала рецепт сладкой "валентинки" из дрожжевого теста, которой можно удивить любимого человека.
Ингредиенты
- Мука – 300 гр + 1 ст.л.
- Масло сливочное – 20 гр
- Дрожжи прессованные – 15 гр
- Молоко – 200 мл
- Грецкие орехи – 100 гр
- Соль – щепотка
- Сахар – 3 ст.л.
- Шоколад черный – 50 гр
- Миндальные хлопья – горсть
- Сахарная пудра – 2 ст.л.
- Желток – 1 шт
Способ приготовления опары
1.Соединяем теплое молоко, дрожжи, 1 ст.л. муки, 1 ч.л. сахара и тщательно перемешиваем.
2. Накрываем крышкой или полотенцем и оставляем в теплом месте на 15 минут.
3. Опара должна увеличиться минимум в два раза.
Способ приготовления теста
1.Муку просеевам, добавляем сахар, соль, опару, растопленное сливочное масло, и измельченные ножом орехи и тщательно замешиваем руками. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам.
1. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут.
2. Разделяем тесто на 6 равных частей. Снова накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут.
3. Раскатываем каждую часть в длинную и худенькую колбаску длиной 60 см и толщиной 1-1,5 см.
4. Формируем сердечко. Серединку желательно в 3 раза завернуть и швом вниз.
5. Смазываем желтком, посыпаем миндальными хлопьями.
6 Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.
7. Шоколад растапливаем на водяной бане.
8. Достаем готовые сердечки, посыпаем сахарной пудрой и поливаем растопленным шоколадом.
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