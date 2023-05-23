Ароматное и полезное варенье из сирени на скорую руку: получается густое, как мед
Как раз в конце весны начинает цвести привлекательная сирень. Вы, вероятно, удивитесь, но из нее можно сварить ароматное варенье. По консистенции оно выходит густое как мед, а внутри заметно ощутимы мелкие кусочки цветов.
Фудблогер Андрей Клюс (andreiklius) на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусного и полезного варенья из сирени, которое сможет приготовить каждый.
Ингредиенты:
- цветы сирени (без стеблей и зеленых частей) – 60 г
- сахар – 120+120 г
- вода чтобы покрыть цветы – 400-450 мл
- сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Для начала подготовить цветы сирени и отделить их от стеблей и зеленых частей. Подготовленные цветы нужно соединить с половиной сахара. Слегка размять толокушкой или ступкой, чтобы цветы пустили сок.
2. Затем нужно залить цветы водой, поставить на огонь и довести до кипения.
3. После того как вода закипела, добавить сок лимона и варить 15 минут на среднем огне. После – снять с плиты и охлаждать в течение 15 минут.
4. На этом этапе нужно добавить оставшийся сахар, снова поставить кастрюлю на огонь и варить до нужной консистенции.
5. Готовое варенье можно разлить в банки и закатать или есть сразу.
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