Желе из красной смородины – очень яркое, вкусное и ароматное. Оно чем-то напоминает повидло, ведь получается таким же густым и тягучим, вместе с тем готовится без желатина и загустителей.

В одном из кулинарных каналов (Смаколики Юли) в Youtube был опубликован рецепт желе из красной смородины на зиму.

Ингредиенты:

сок красной порички – 1 л

вода – 1\2 ст.

сахар – 800 г

Способ приготовления:

1. Поричку вымыть и отцедить от лишней жидкости. Пересыпать ягоды в кастрюлю.

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2. Слегка размять поричку толокушкой.

3. Налить воду и поставить на огонь. Варить 30 минут на слабом огне.

4. После – процедить сок.

5. Смешать сок с сахаром и поставить на огонь. Варить еще 20 минут. Готово!

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