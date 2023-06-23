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Ароматное желе из красной порички на зиму: густое как повидло
Желе из красной смородины – очень яркое, вкусное и ароматное. Оно чем-то напоминает повидло, ведь получается таким же густым и тягучим, вместе с тем готовится без желатина и загустителей.
В одном из кулинарных каналов (Смаколики Юли) в Youtube был опубликован рецепт желе из красной смородины на зиму.
Ингредиенты:
- сок красной порички – 1 л
- вода – 1\2 ст.
- сахар – 800 г
Способ приготовления:
1. Поричку вымыть и отцедить от лишней жидкости. Пересыпать ягоды в кастрюлю.
2. Слегка размять поричку толокушкой.
3. Налить воду и поставить на огонь. Варить 30 минут на слабом огне.
4. После – процедить сок.
5. Смешать сок с сахаром и поставить на огонь. Варить еще 20 минут. Готово!
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