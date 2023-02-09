Ароматный домашний хлеб через 20 минут: готовится на сковороде
Хлеб – самый востребованный продукт, который очень легко приготовить в домашних условиях: на сковороде, в микроволновке, хлебопечке и духовке. Главное – правильно замесить тесто, удачным считается дрожжевое. Благодаря ему хлеб хорошо растет, получается мягкий и пышный.
Фудблогер Наталья Жук (nataliia.zhuk) на своей странице в TikTok поделилась рецептом домашнего хлеба на сковородке.
Ингредиенты:
- теплая вода – 250 мл
- сахар – 1 ст. л.
- дрожжи сухие – 7 г
- соль – 1 ч. л.
- мука – 430 г
- подсолнечное масло – 30 мл
Дополнительно:
- чеснок
- зелень
- сливочное масло
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Налить в миску тепла воды, развести в ней сахар и дрожжи. Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.
2. После этого добавить соль и просеянную муку. Перемешать до однородности.
3. Налить в массу растительное масло и замесить эластичное тесто. Положить в миску смазанную маслом, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 40 минут.
4. Готовое тесто разделить на 12 частей, из каждой сформовать шарики и выложить на сковороду. Накрыть пленкой и оставить еще на 20 минут.
5. Затем жарить хлеб под крышкой 15 минут с одной стороны и примерно 10 минут с другой стороны.
6. Тем временем измельчить зелень и натереть чеснок. Смешать между собой ингредиенты, добавив растопленное масло и немного растительного масла.
7. Готовый хлеб смазать соусом.
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