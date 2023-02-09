Хлеб – самый востребованный продукт, который очень легко приготовить в домашних условиях: на сковороде, в микроволновке, хлебопечке и духовке. Главное – правильно замесить тесто, удачным считается дрожжевое. Благодаря ему хлеб хорошо растет, получается мягкий и пышный.

Фудблогер Наталья Жук (nataliia.zhuk) на своей странице в TikTok поделилась рецептом домашнего хлеба на сковородке.

Ингредиенты:

теплая вода – 250 мл

сахар – 1 ст. л.

дрожжи сухие – 7 г

соль – 1 ч. л.

мука – 430 г

подсолнечное масло – 30 мл

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Дополнительно:

чеснок

зелень

сливочное масло

растительное масло

Способ приготовления:

1. Налить в миску тепла воды, развести в ней сахар и дрожжи. Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.

2. После этого добавить соль и просеянную муку. Перемешать до однородности.

3. Налить в массу растительное масло и замесить эластичное тесто. Положить в миску смазанную маслом, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 40 минут.

4. Готовое тесто разделить на 12 частей, из каждой сформовать шарики и выложить на сковороду. Накрыть пленкой и оставить еще на 20 минут.

5. Затем жарить хлеб под крышкой 15 минут с одной стороны и примерно 10 минут с другой стороны.

6. Тем временем измельчить зелень и натереть чеснок. Смешать между собой ингредиенты, добавив растопленное масло и немного растительного масла.

7. Готовый хлеб смазать соусом.

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