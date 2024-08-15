Соложеник – это украинский пирог из сладкого теста, который преимущественно готовили на Пасхальные праздники. Но он оказался настолько вкусным, что хозяйки довольно часто начали готовить его и в обычные дни.

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Фудблогер Валерия Матрохина в Instagram рассказала правильный рецепт приготовления этого блюда. Она также отметила, что начинка не обязательно должна быть яблочная.

Ингредиенты для теста

Яйца – 5 шт

Мука – 150 гр

Сахар – 50 гр

Молоко – 150 мл

Сливочное масло – 100 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Яблоки – 6 шт

Сливочное масло – 30 гр

Сахар – 2 ст.л.

Корица – 1 ч.л.

Ингредиенты для безе

Белки – 2 шт

Сахар – 120 гр

Способ приготовления теста

1. Отделяем белки от желтков. Желтки откладываем, а в белки добавляем ванильный сахар и щепотку соли. Взбиваем до стойких пиков.

2. В отдельной емкости взбиваем желтки с сахаром, молоком и щепоткой соли, пока масса не станет светлее и не увеличится. Добавляем муку и взбиваем. В самом конце добавляем растопленное сливочное масло (не горячее) и белки. Все взбиваем и даем тесту немного отдохнуть.

3. Выпекаем блины на сковороде.

Способ приготовления начинки

1. Растапливаем в сотейнике сливочное масло и обжариваем нарезанные яблоки без кожуры.

2. Как только яблоки станут мягкими, добавляем 2 ст л сахара и корицу. Карамелизуем до привлекательного золотистого цвета.

3. По желанию можно добавить орехи.

Способ приготовления безе

1. Тщательно взбиваем белки с сахаром до стойких пиков.

Способ формирования блюда

1.На противень выкладываем пергамент, далее блин, потом безе и начинка, так чередуем.

2. Начинку каждый раз складываем поближе и ближе к центру, оставляя пустыми края, чтобы создать форму полусферы.

3. Верхний блин смазываем хорошим слоем безе со всех сторон

4. Выпекаем в течение 15 минут при 210 градусах.

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