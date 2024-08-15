Ароматный соложеник с яблоками: как приготовить аутентичное блюдо, чтобы получилось идеальным
Соложеник – это украинский пирог из сладкого теста, который преимущественно готовили на Пасхальные праздники. Но он оказался настолько вкусным, что хозяйки довольно часто начали готовить его и в обычные дни.
Фудблогер Валерия Матрохина в Instagram рассказала правильный рецепт приготовления этого блюда. Она также отметила, что начинка не обязательно должна быть яблочная.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 5 шт
- Мука – 150 гр
- Сахар – 50 гр
- Молоко – 150 мл
- Сливочное масло – 100 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Яблоки – 6 шт
- Сливочное масло – 30 гр
- Сахар – 2 ст.л.
- Корица – 1 ч.л.
Ингредиенты для безе
- Белки – 2 шт
- Сахар – 120 гр
Способ приготовления теста
1. Отделяем белки от желтков. Желтки откладываем, а в белки добавляем ванильный сахар и щепотку соли. Взбиваем до стойких пиков.
2. В отдельной емкости взбиваем желтки с сахаром, молоком и щепоткой соли, пока масса не станет светлее и не увеличится. Добавляем муку и взбиваем. В самом конце добавляем растопленное сливочное масло (не горячее) и белки. Все взбиваем и даем тесту немного отдохнуть.
3. Выпекаем блины на сковороде.
Способ приготовления начинки
1. Растапливаем в сотейнике сливочное масло и обжариваем нарезанные яблоки без кожуры.
2. Как только яблоки станут мягкими, добавляем 2 ст л сахара и корицу. Карамелизуем до привлекательного золотистого цвета.
3. По желанию можно добавить орехи.
Способ приготовления безе
1. Тщательно взбиваем белки с сахаром до стойких пиков.
Способ формирования блюда
1.На противень выкладываем пергамент, далее блин, потом безе и начинка, так чередуем.
2. Начинку каждый раз складываем поближе и ближе к центру, оставляя пустыми края, чтобы создать форму полусферы.
3. Верхний блин смазываем хорошим слоем безе со всех сторон
4. Выпекаем в течение 15 минут при 210 градусах.
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