Атмосферная выпечка в День святого Николая: идеи от топовых шеф-поваров
Магию и атмосферность такого замечательного праздника как День святого Николая можно дополнить вкусной выпечкой. И она должна быть великолепна не только на вкус, но и на вид. Прекрасной идеей будет сделать печенье. Его можно украсить любым образом и очень удобно дарить. И самое главное, что нужно добавить в такой десерт – свою доброту, тепло и любовь.
Простыми идеями приготовления замечательной праздничной выпечки в День святого Николая поделились известные украинские шеф-повара Лиза Глинская и Евгений Клопотенко.
Рецепт имбирного печенья от Евгения Клопотенко. Опубликован на официальном сайте шеф-повара.
- мука – 350 г (+ для поверхности)
- сахар – 200 г
- размягченное сливочное масло – 200 г
- яйца – 2 шт
- корица – 1 ч. л.
- молотый имбирь – 1 ч. л.
- какао-порошок – 1 ч. л.
- разрыхлитель – ½ ч. л.
- соль – ½ ч. л.
- семена кунжута – 2 ст. л.
- сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления:
1. Заранее достать сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло.
2. Приготовить тесто: смешать в миске муку и сахар. Добавить мягкое масло, яйца, корицу, какао-порошок.
3. Засыпать молотый имбирь, кунжут и разрыхлитель.
4. Замесить мягкое эластичное тесто, немного липнущее к рукам. Завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на ночь или, если нужно, минимум на 2 часа.
5. Достать, оставить при комнатной температуре еще на час. На поверхности присыпанной мукой раскатать тесто в пласт толщиной примерно 4 мм.
6. Вырезать фигурки из формочек по своему усмотрению.
7. Противень застелить пергаментом, выложить изделия.
8. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.
9. Готовое печенье охладить и посыпать слегка сахарной пудрой.
Цветные праздничные пряники от Лизы Глинской. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты для теста:
сахар – 100 г (1 ч.л.) (5 ст. л.)
сахар – 150 г (2 ч.л.) (7,5 ст. л.)
вода – 100 мл (0,5 стакана)
сливочное масло – 80 г (6 ст. л.)
мед – 100 г (3 ст. л.)
пищевая сода (1 ч. л.) – 5 г
желток – 40 г (2 шт.)
мука – 500 г (3 стакана)
специи – 6 г (корица, имбирь, гвоздика, мускатный орех и кардамон) (2 ч. л.)
Способ приготовления теста:
Ингредиенты для айсинга:
белок – 30 г (1 шт.)
сахарная пудра – 190 г (9 ст. л. без горки)
лимонный фреш – 10 мл (2 ч. л.)
водорастворимый гелевой краситель
Ингредиенты для декора:
наместинки
палочки
елки
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