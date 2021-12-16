Атмосферная выпечка в День святого Николая: идеи от топовых шеф-поваров

Магию и атмосферность такого замечательного праздника как День святого Николая можно дополнить вкусной выпечкой. И она должна быть великолепна не только на вкус, но и на вид. Прекрасной идеей будет сделать печенье. Его можно украсить любым образом и очень удобно дарить. И самое главное, что нужно добавить в такой десерт – свою доброту, тепло и любовь.

Простыми идеями приготовления замечательной праздничной выпечки в День святого Николая поделились известные украинские шеф-повара Лиза Глинская и Евгений Клопотенко.

Рецепт имбирного печенья от Евгения Клопотенко. Опубликован на официальном сайте шеф-повара.

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мука – 350 г (+ для поверхности)

сахар – 200 г

размягченное сливочное масло – 200 г

яйца – 2 шт

корица – 1 ч. л.

молотый имбирь – 1 ч. л.

какао-порошок – 1 ч. л.

разрыхлитель – ½ ч. л.

соль – ½ ч. л.

семена кунжута – 2 ст. л.

сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

1. Заранее достать сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло.

2. Приготовить тесто: смешать в миске муку и сахар. Добавить мягкое масло, яйца, корицу, какао-порошок.

3. Засыпать молотый имбирь, кунжут и разрыхлитель.

4. Замесить мягкое эластичное тесто, немного липнущее к рукам. Завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на ночь или, если нужно, минимум на 2 часа.

5. Достать, оставить при комнатной температуре еще на час. На поверхности присыпанной мукой раскатать тесто в пласт толщиной примерно 4 мм.

6. Вырезать фигурки из формочек по своему усмотрению.

7. Противень застелить пергаментом, выложить изделия.

8. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.

9. Готовое печенье охладить и посыпать слегка сахарной пудрой.

Цветные праздничные пряники от Лизы Глинской. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты для теста:

сахар – 100 г (1 ч.л.) (5 ст. л.)⁣

сахар – 150 г (2 ч.л.) (7,5 ст. л.)⁣

вода – 100 мл (0,5 стакана)⁣

сливочное масло – 80 г (6 ст. л.)⁣

мед – 100 г (3 ст. л.) ⁣

пищевая сода (1 ч. л.) ⁣ – 5 г

желток – 40 г (2 шт.)⁣

мука – 500 г (3 стакана)⁣ специи – 6 г (корица, имбирь, гвоздика, мускатный орех и кардамон) (2 ч. л.)⁣

Способ приготовления теста:

Ингредиенты для айсинга:

белок – 30 г (1 шт.)⁣

сахарная пудра – 190 г (9 ст. л. без горки)⁣

лимонный фреш – 10 мл (2 ч. л.) ⁣

водорастворимый гелевой краситель ⁣

Ингредиенты для декора:

наместинки

палочки

елки

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