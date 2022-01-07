Атмосферный апельсиновый кекс на Рождество: просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Атмосферный апельсиновый кекс на Рождество: просто тает во рту

Для создания настоящей праздничной атмосферы и семейного уюта, идеально подойдет вкусная выпечка. Во многих странах мира готовить сладкий кекс на Рождество – давняя традиция. Туда кладут много разнообразных сухофруктов, шоколада и джема. То, что нужно для чаепития в семейном кругу.

Идея приготовления сладкого рождественского кекса опубликована на странице maysternya_smaku в Instagram.

Рецепт вкусного рождественского кекса

Ингредиенты:

  • апельсин

  • яйца – 3 шт

  • сливочное масло – 120 г

Подготовка сухофруктов
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  • сахар – 130 г

  • мука – 300 г

  • разрыхлитель – 10 г

Приготовление теста

  • ванилин – 10 г

  • клюква – 100 г

  • алкоголь 70 г

  • сахарная пудра

Приготовление теста

Способ приготовления:

1. Клюкву замочить в ароматном алкоголе на 30 минут.

2. Размягченное сливочное масло перетереть с сахаром.

Приготовление теста

3. Ввести по одному яйцу и хорошо взбить венчиком до однородной консистенции. Можно пользоваться миксером.

Приготовление теста

4. В тесто положить клюкву, цедру, влить сок одного апельсина и тщательно перемешать.

Приготовление теста

5. Добавить сухие ингредиенты: муку, ваниль и разрыхлитель.

Добавление замоченных сухофруктов для начинки.

6. В сухую форму для кексов вылить готовое тесто, поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 45 минут.

Выливка теста в форму для выпечки

7. Оставить десерт на время для охлаждения, достать из формы, посыпать сахарной пудрой, по желанию украсить цедрой апельсина.

Готовый рождественский кекс с сухофруктами.

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