Атмосферный апельсиновый кекс на Рождество: просто тает во рту

Для создания настоящей праздничной атмосферы и семейного уюта, идеально подойдет вкусная выпечка. Во многих странах мира готовить сладкий кекс на Рождество – давняя традиция. Туда кладут много разнообразных сухофруктов, шоколада и джема. То, что нужно для чаепития в семейном кругу.

Идея приготовления сладкого рождественского кекса опубликована на странице maysternya_smaku в Instagram.

Ингредиенты:

апельсин

яйца – 3 шт

сливочное масло – 120 г

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сахар – 130 г

мука – 300 г

разрыхлитель – 10 г

ванилин – 10 г

клюква – 100 г

алкоголь 70 г

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Клюкву замочить в ароматном алкоголе на 30 минут.

2. Размягченное сливочное масло перетереть с сахаром.

3. Ввести по одному яйцу и хорошо взбить венчиком до однородной консистенции. Можно пользоваться миксером.

4. В тесто положить клюкву, цедру, влить сок одного апельсина и тщательно перемешать.

5. Добавить сухие ингредиенты: муку, ваниль и разрыхлитель.

6. В сухую форму для кексов вылить готовое тесто, поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 45 минут.

7. Оставить десерт на время для охлаждения, достать из формы, посыпать сахарной пудрой, по желанию украсить цедрой апельсина.

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