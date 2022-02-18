Ажурные блины с листьями салата: как приготовить эффектную закуску на Масленицу 2022
Такие блины станут коронным блюдом вашего праздничного стола на Масленицу, ведь они выглядят очень интересно. Структура напоминает крепкую нить, из которой сплели кружево, а начинка выглядывает наружу. Поэтому если положить внутрь листья салата – получится очень стильная, цветная и полезная закуска.
Идея приготовления опубликована на странице povarenok_borovkovik в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
молоко – 300 мл
яйца – 2 шт
мука – 250 г
разрыхлитель – 0,5 ч.л
соль – по вкусу
сахар – 1 ч.л
Ингредиенты для начинки: ⠀
листья салата
крем-сыр
огурец
соленая рыба: горбуша, лосось или семга
Способ приготовления:
1. На листьях салата осторожно срезать жесткую жилку.
2. Замешать тесто.
3. Выкладывать на сковороду с помощью пакета для запекания, образуя кружево.
4. На блинчик выложить листья салата.
5. Смазать крем-сыром.
6. Огурец и рыбу нарезать тонкими слайсами.
7. Свернуть рулетик.
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