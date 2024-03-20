Азиатская закуска из сырой моркови и капусты: делимся рецептом очень вкусного и оригинального блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Из овощей можно готовить не только салаты, но еще и полезные закуски. Среди таких особое место занимает азиатское блюдо из капусты, моркови и с яйцом, которая по вкусу будет напоминать деруны.

Основа для закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски в азиатском стиле, которая готовится на сковороде.

Вкусная закуска
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Ингредиенты:

  • Морковь – 1 крупная
  • Петрушка свежая
  • Капуста – 100 г
  • Яйцо – 1,5 шт.
  • Мука – 3-4 ст. л.
  • Специи соль/перец/зира/чеснок

Способ приготовления:

1. Нарезаем очень тонкой соломкой овощи или натрите на терке для моркови по-корейски, добавьте яйцо, муку, специи.

Овощная основа для блюда

2. Сформируйте оладьи, во внутрь положите желток, прижмите с одной стороны и переверните.

Готовые оладьи

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