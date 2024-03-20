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Азиатская закуска из сырой моркови и капусты: делимся рецептом очень вкусного и оригинального блюда
Из овощей можно готовить не только салаты, но еще и полезные закуски. Среди таких особое место занимает азиатское блюдо из капусты, моркови и с яйцом, которая по вкусу будет напоминать деруны.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски в азиатском стиле, которая готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- Морковь – 1 крупная
- Петрушка свежая
- Капуста – 100 г
- Яйцо – 1,5 шт.
- Мука – 3-4 ст. л.
- Специи соль/перец/зира/чеснок
Способ приготовления:
1. Нарезаем очень тонкой соломкой овощи или натрите на терке для моркови по-корейски, добавьте яйцо, муку, специи.
2. Сформируйте оладьи, во внутрь положите желток, прижмите с одной стороны и переверните.
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