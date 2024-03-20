Из овощей можно готовить не только салаты, но еще и полезные закуски. Среди таких особое место занимает азиатское блюдо из капусты, моркови и с яйцом, которая по вкусу будет напоминать деруны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски в азиатском стиле, которая готовится на сковороде.

Видео дня

Ингредиенты:

Морковь – 1 крупная

Петрушка свежая

Капуста – 100 г

Яйцо – 1,5 шт.

Мука – 3-4 ст. л.

Специи соль/перец/зира/чеснок

Способ приготовления:

1. Нарезаем очень тонкой соломкой овощи или натрите на терке для моркови по-корейски, добавьте яйцо, муку, специи.

2. Сформируйте оладьи, во внутрь положите желток, прижмите с одной стороны и переверните.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: