Бабагануш – очень вкусная, быстрая в приготовлении и бюджетная закуска из баклажанов, для приготовления которой нужно минимум ингредиентов. Для яркого вкуса добавьте тахини и чеснок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из баклажанов с чесноком и тахини.

Ингредиенты:

3 баклажана

1 зубчик чеснока

1 ст. л. тахини готового или можно сделать из сметаны или йогурта

3 ст. л. сметаны или греческого йогурта

1 ст. л. масла

соль

Способ приготовления:

1. Баклажаны запеките при 220 градусах 30 минут.

2. Охладите и заверните в пищевую пленку, отрежьте кончик баклажана и выжмите мякоть.

3. Баклажанную мякоть можно взбить блендером или растолочь вилкой, добавьте остальные ингредиенты и посолите по вкусу.

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