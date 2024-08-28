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Бабагануш из баклажанов по-новому: что добавить в закуску для яркого вкуса
Бабагануш – очень вкусная, быстрая в приготовлении и бюджетная закуска из баклажанов, для приготовления которой нужно минимум ингредиентов. Для яркого вкуса добавьте тахини и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из баклажанов с чесноком и тахини.
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. тахини готового или можно сделать из сметаны или йогурта
- 3 ст. л. сметаны или греческого йогурта
- 1 ст. л. масла
- соль
Способ приготовления:
1. Баклажаны запеките при 220 градусах 30 минут.
2. Охладите и заверните в пищевую пленку, отрежьте кончик баклажана и выжмите мякоть.
3. Баклажанную мякоть можно взбить блендером или растолочь вилкой, добавьте остальные ингредиенты и посолите по вкусу.
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