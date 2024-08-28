Бабагануш из баклажанов по-новому: что добавить в закуску для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт бабагануша

Бабагануш – очень вкусная, быстрая в приготовлении и бюджетная закуска из баклажанов, для приготовления которой нужно минимум ингредиентов. Для яркого вкуса добавьте тахини и чеснок.

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Как правильно готовить бабагануш

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из баклажанов с чесноком и тахини.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 3 баклажана
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. тахини готового или можно сделать из сметаны или йогурта
  • 3 ст. л. сметаны или греческого йогурта
  • 1 ст. л. масла
  • соль

Способ приготовления:

1. Баклажаны запеките при 220 градусах 30 минут.

Баклажаны для блюда

2. Охладите и заверните в пищевую пленку, отрежьте кончик баклажана и выжмите мякоть.

Приготовление закуски

3. Баклажанную мякоть можно взбить блендером или растолочь вилкой, добавьте остальные ингредиенты и посолите по вкусу.

Готовая закуска

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