Бабагануш: как приготовить самую вкусную закуску из баклажанов

Бабагануш – это оригинальная закуска из баклажанов и альтернатива классической икре. Для яркого вкуса блюдо дополняют тахиной, кинзой и чесноком. В готовом виде едят с питой или лавашем.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво (hectorjimenezbravo) на своей странице в Instagram поделился рецептом бабагануша из баклажанов.

Ингредиенты:

баклажан – 2 шт

соль, перец

оливковое масло – 10 мл

чеснок – 5 шт

тахини – 20 г

сок лимона – 5 г

кинза – 5 г

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Способ приготовления:

1. Сначала помыть и порезать баклажаны пополам, сделать надрезы. Выложить их на противень, застеленный фольгой, посыпать солью, перцем и смазать оливковым маслом. Запекать овощи при температуре 180 градусов примерно 30 минут, пока не станут мягкими.

2. Из запеченных баклажанов достать мякоть, при необходимости ее можно измельчить ножом. Переложить в тарелку.

3. Измельчить чеснок и высыпать к баклажанам, добавить пасту тахини. Все перемешать.

4. Выжать сок лимона, добавить оливковое масло, соль, перец и кинзу. Перемешать. Готово!

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