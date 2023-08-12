Бабагануш: как приготовить самую вкусную закуску из баклажанов
Бабагануш – это оригинальная закуска из баклажанов и альтернатива классической икре. Для яркого вкуса блюдо дополняют тахиной, кинзой и чесноком. В готовом виде едят с питой или лавашем.
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво (hectorjimenezbravo) на своей странице в Instagram поделился рецептом бабагануша из баклажанов.
Ингредиенты:
- баклажан – 2 шт
- соль, перец
- оливковое масло – 10 мл
- чеснок – 5 шт
- тахини – 20 г
- сок лимона – 5 г
- кинза – 5 г
Способ приготовления:
1. Сначала помыть и порезать баклажаны пополам, сделать надрезы. Выложить их на противень, застеленный фольгой, посыпать солью, перцем и смазать оливковым маслом. Запекать овощи при температуре 180 градусов примерно 30 минут, пока не станут мягкими.
2. Из запеченных баклажанов достать мякоть, при необходимости ее можно измельчить ножом. Переложить в тарелку.
3. Измельчить чеснок и высыпать к баклажанам, добавить пасту тахини. Все перемешать.
4. Выжать сок лимона, добавить оливковое масло, соль, перец и кинзу. Перемешать. Готово!
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