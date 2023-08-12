Бабагануш: как приготовить самую вкусную закуску из баклажанов

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Бабагануш: как приготовить самую вкусную закуску из баклажанов

Бабагануш – это оригинальная закуска из баклажанов и альтернатива классической икре. Для яркого вкуса блюдо дополняют тахиной, кинзой и чесноком. В готовом виде едят с питой или лавашем.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво (hectorjimenezbravo) на своей странице в Instagram поделился рецептом бабагануша из баклажанов.

Рецепт бабагануша из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажан – 2 шт
  • соль, перец
  • оливковое масло – 10 мл
  • чеснок – 5 шт
  • тахини – 20 г
  • сок лимона – 5 г
  • кинза – 5 г
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Способ приготовления:

1. Сначала помыть и порезать баклажаны пополам, сделать надрезы. Выложить их на противень, застеленный фольгой, посыпать солью, перцем и смазать оливковым маслом. Запекать овощи при температуре 180 градусов примерно 30 минут, пока не станут мягкими.

Какую закуску приготовить из баклажанов

2. Из запеченных баклажанов достать мякоть, при необходимости ее можно измельчить ножом. Переложить в тарелку.

3. Измельчить чеснок и высыпать к баклажанам, добавить пасту тахини. Все перемешать.

Бабагануш из баклажанов

4. Выжать сок лимона, добавить оливковое масло, соль, перец и кинзу. Перемешать. Готово!

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