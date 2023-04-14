Бабушкина паска, которой более 100 лет: как когда-то украшали праздничную выпечку
Издавна к приготовлению паски относились с особым трепетом. Пока тесто подходило, запрещалось громко говорить, особенно ссориться. А замешивала хозяйка массу руками. Для декора использовали не глазурь, а украшения из пресного теста. Рецепты передавались из поколения в поколение, от бабушки к дочери. И такая паска, без сомнения, является самой вкусной
Древним рецептом бабушкиной паски поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram. Об этом способе приготовления рассказала одна из подписниц звезды. Ему больше 100 лет.
Ингредиенты для опары:
- 300 мл молока (1,2 стакана)
- 50 г свежих дрожжей (1/2 пачки)
- 50 г сахара (2 ст. л. с горкой)
- 200 г муки (1,25 стакана)
Ингредиенты для теста:
- 150 г яиц (3 шт.)
- 40 г желтков (2 шт.)
- 130 г сливочного масла (0,7 пачки)
- 30 мл растительного масла (1,5 ст. л.)
- 120 г сахара (6 ст. л.)
- 20 мл водки (1 ст. л.)
- 3 г соли (щепотка)
- 700 г муки (4,4 стакана)
- 200 г изюма (1,25 стакана)
Способ приготовления:
1. Молоко должно быть комнатной температуры или слегка теплое. Его нужно вылить в миску.
2. Засыпаем сахар и свежие прессованные дрожжи. Хорошо перемешиваем до растворения дрожжей.
3. Просеиваем муку, хорошо перемешиваем массу.
4. Накрываем опару пленкой.
5. Ставим в теплое место без сквозняков на один час.
6. Отправляем яйца в миску, засыпаем сахар. Хорошо перемешиваем.
7. Выливаем водку, добавить цедру лимона.
8. В муку добавляем соль.
9. Соединяем сливочное и растительное масло в одной емкости.
10. В большую миску для замеса теста просеиваем муку.
11. В центре делаем углубление.
12. Добавляем готовую опару и яйца с сахаром.
13. Замешиваем тесто руками сначала в миске, а затем на столе. Также хорошо его отбиваем в течение 10 минут.
14. Берем миску или контейнер. Смазываем емкость маслом. Перекладываем туда тесто. Сверху накрываем полотенцем или крышкой.
15. Отставить тесто в теплое место без сквозняков на два часа.
16. Через два часа выложить тесто на смазанную маслом поверхностҗ. Также смазать руки.
17. Выложить на тесто изюм.
18. Заворачиваем тесто и делим его на 5 равных частей.
19. Каждую часть подкатать руками, чтобы верхушка была гладкой.
20. Выложить в бумажные формы.
21. Тесто в формах оставить в теплом месте без сквозняков на один час.
22. Разводим желток в чайной ложке молока.
23. Смазываем этой смесью паски.
24. Выкладываем сначала листья из теста, а затем розы.
25. Сверху снова смазываем желтком.
26. Выпекаем паски при температуре 165 градусов 30-35 минут. Готовность проверить шпажкой.
Тесто для декора:
- 100мл. воды
- 200-250 г муки
- 5мл. растительного масла
- 1 г. соли
- 2 г. сахара
Способ приготовления:
1. В воду добавить растительное масло, соль и сахар.
2. Отлично перемешать.
3. Засыпать муку.
4. Замешать тугое тесто.
5. Выложить на стол.
6. Хорошо перемешать в течение 10 минут.
7. Отрезаем половину.
8. Раскатываем тесто, каждый раз его складывая в 4 раза.
9. Вырезаем круги.
10. Скручиваем розы на зубочистках. Вырезаем из теста листики.
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