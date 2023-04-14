Издавна к приготовлению паски относились с особым трепетом. Пока тесто подходило, запрещалось громко говорить, особенно ссориться. А замешивала хозяйка массу руками. Для декора использовали не глазурь, а украшения из пресного теста. Рецепты передавались из поколения в поколение, от бабушки к дочери. И такая паска, без сомнения, является самой вкусной

Древним рецептом бабушкиной паски поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram. Об этом способе приготовления рассказала одна из подписниц звезды. Ему больше 100 лет.

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Ингредиенты для опары:

300 мл молока (1,2 стакана)

50 г свежих дрожжей (1/2 пачки)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

200 г муки (1,25 стакана)

Ингредиенты для теста:

150 г яиц (3 шт.)

40 г желтков (2 шт.)

130 г сливочного масла (0,7 пачки)

30 мл растительного масла (1,5 ст. л.)

120 г сахара (6 ст. л.)

20 мл водки (1 ст. л.)

3 г соли (щепотка)

700 г муки (4,4 стакана)

200 г изюма (1,25 стакана)

Способ приготовления:

1. Молоко должно быть комнатной температуры или слегка теплое. Его нужно вылить в миску.

2. Засыпаем сахар и свежие прессованные дрожжи. Хорошо перемешиваем до растворения дрожжей.

3. Просеиваем муку, хорошо перемешиваем массу.

4. Накрываем опару пленкой.

5. Ставим в теплое место без сквозняков на один час.

6. Отправляем яйца в миску, засыпаем сахар. Хорошо перемешиваем.

7. Выливаем водку, добавить цедру лимона.

8. В муку добавляем соль.

9. Соединяем сливочное и растительное масло в одной емкости.

10. В большую миску для замеса теста просеиваем муку.

11. В центре делаем углубление.

12. Добавляем готовую опару и яйца с сахаром.

13. Замешиваем тесто руками сначала в миске, а затем на столе. Также хорошо его отбиваем в течение 10 минут.

14. Берем миску или контейнер. Смазываем емкость маслом. Перекладываем туда тесто. Сверху накрываем полотенцем или крышкой.

15. Отставить тесто в теплое место без сквозняков на два часа.

16. Через два часа выложить тесто на смазанную маслом поверхностҗ. Также смазать руки.

17. Выложить на тесто изюм.

18. Заворачиваем тесто и делим его на 5 равных частей.

19. Каждую часть подкатать руками, чтобы верхушка была гладкой.

20. Выложить в бумажные формы.

21. Тесто в формах оставить в теплом месте без сквозняков на один час.

22. Разводим желток в чайной ложке молока.

23. Смазываем этой смесью паски.

24. Выкладываем сначала листья из теста, а затем розы.

25. Сверху снова смазываем желтком.

26. Выпекаем паски при температуре 165 градусов 30-35 минут. Готовность проверить шпажкой.

Тесто для декора:

100мл. воды

200-250 г муки

5мл. растительного масла

1 г. соли

2 г. сахара

Способ приготовления:

1. В воду добавить растительное масло, соль и сахар.

2. Отлично перемешать.

3. Засыпать муку.

4. Замешать тугое тесто.

5. Выложить на стол.

6. Хорошо перемешать в течение 10 минут.

7. Отрезаем половину.

8. Раскатываем тесто, каждый раз его складывая в 4 раза.

9. Вырезаем круги.

10. Скручиваем розы на зубочистках. Вырезаем из теста листики.

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