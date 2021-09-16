Баклажанная икра по-одесски – семейный рецепт Саввы Либкина

Баклажан – очень вкусный и полезный овощ, из него можно создавать много разных блюд: делать соте, шашлык или рулеты, мариновать с чесноком, и, конечно же, готовить вкусную икру.

Ресторатор и популяризатор одесской кухни Савва Либкин рассказал, как же делать настоящую баклажанную икру по-одесски и поделился в Instagram ее главными секретами и рецептом.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

помидор "Микадо" желательно – 1 шт.

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лук – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

петрушка – 1/2 пучка

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом – моем баклажаны, накалываем их вилкой, перед тем, как отправить в духовку, чтобы они не "взрывались". Запекайте при 200 С, но лучше это сделать на мангале – так они будут иметь приятный запах. Помидоры и лук отправьте в духовку запекаться после баклажанов, чтобы грубая кожура хорошо отошла. Готовые баклажаны выложите на доску, дайте им остыть. После – порежьте баклажаны, помидоры и лук очень мелко. Добавьте туда измельченный чеснок и снова хорошо порежьте все ножом, чтобы получилась однородная консистенция. В самом конце добавьте зелень и посолите по вкусу.

Такую икру можно есть сразу со свежим хлебом или домашними подсушенными гренками.

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