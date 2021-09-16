Баклажанная икра по-одесски – семейный рецепт Саввы Либкина
Баклажан – очень вкусный и полезный овощ, из него можно создавать много разных блюд: делать соте, шашлык или рулеты, мариновать с чесноком, и, конечно же, готовить вкусную икру.
Ресторатор и популяризатор одесской кухни Савва Либкин рассказал, как же делать настоящую баклажанную икру по-одесски и поделился в Instagram ее главными секретами и рецептом.
Ингредиенты:
баклажаны – 3 шт.
помидор "Микадо" желательно – 1 шт.
лук – 2 шт.
чеснок – 2-3 зуб.
петрушка – 1/2 пучка
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом – моем баклажаны, накалываем их вилкой, перед тем, как отправить в духовку, чтобы они не "взрывались".
Запекайте при 200 С, но лучше это сделать на мангале – так они будут иметь приятный запах.
Помидоры и лук отправьте в духовку запекаться после баклажанов, чтобы грубая кожура хорошо отошла.
Готовые баклажаны выложите на доску, дайте им остыть.
После – порежьте баклажаны, помидоры и лук очень мелко.
Добавьте туда измельченный чеснок и снова хорошо порежьте все ножом, чтобы получилась однородная консистенция.
В самом конце добавьте зелень и посолите по вкусу.
Такую икру можно есть сразу со свежим хлебом или домашними подсушенными гренками.
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