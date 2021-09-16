Баклажанная икра по-одесски – семейный рецепт Саввы Либкина

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Баклажанная икра от Саввы Либкина

Баклажан – очень вкусный и полезный овощ, из него можно создавать много разных блюд: делать соте, шашлык или рулеты, мариновать с чесноком, и, конечно же, готовить вкусную икру.

Ресторатор и популяризатор одесской кухни Савва Либкин рассказал, как же делать настоящую баклажанную икру по-одесски и поделился в Instagram ее главными секретами и рецептом.

Как приготовить баклажанную икру по-одесски

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт.

  • помидор "Микадо" желательно – 1 шт.

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  • лук – 2 шт.

  • чеснок – 2-3 зуб.

  • петрушка – 1/2 пучка

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Первым делом – моем баклажаны, накалываем их вилкой, перед тем, как отправить в духовку, чтобы они не "взрывались".

  2. Запекайте при 200 С, но лучше это сделать на мангале – так они будут иметь приятный запах.

  3. Помидоры и лук отправьте в духовку запекаться после баклажанов, чтобы грубая кожура хорошо отошла.

  4. Готовые баклажаны выложите на доску, дайте им остыть.

  5. После – порежьте баклажаны, помидоры и лук очень мелко.

  6. Добавьте туда измельченный чеснок и снова хорошо порежьте все ножом, чтобы получилась однородная консистенция.

  7. В самом конце добавьте зелень и посолите по вкусу.

Такую икру можно есть сразу со свежим хлебом или домашними подсушенными гренками.

Готовая баклажанная икра по-одесски

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