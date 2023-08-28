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Баклажанная икра по-одесски на перекус: рецепт от кулинара
Баклажанная икра – очень вкусная закуска, которую можно готовить на сковороде, а для более пикантного варианта добавьте чеснок, острый перец.
Кулинар Савва Либкин поделился в Instagram рецептом вкусной баклажанной икры с помидорами, чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- лук – 2 шт.
- помидоры – 1-2 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- подсолнечное масло – 2 ст. л.
- зелень – 0,5 пучка
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи запеките и очистите. Лук также нарежьте мелко.
2. Из баклажанов выберите мякоть, порубите вместе с другими овощами. Добавьте чеснок, зелень.
3. Все перемешайте и можно есть!
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