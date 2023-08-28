Баклажанная икра – очень вкусная закуска, которую можно готовить на сковороде, а для более пикантного варианта добавьте чеснок, острый перец.

Кулинар Савва Либкин поделился в Instagram рецептом вкусной баклажанной икры с помидорами, чесноком и зеленью.

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Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

лук – 2 шт.

помидоры – 1-2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

подсолнечное масло – 2 ст. л.

зелень – 0,5 пучка

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи запеките и очистите. Лук также нарежьте мелко.

2. Из баклажанов выберите мякоть, порубите вместе с другими овощами. Добавьте чеснок, зелень.

3. Все перемешайте и можно есть!

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