Баклажанная икра по-одесски на перекус: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Баклажанная икра с томатами и перцем

Баклажанная икра – очень вкусная закуска, которую можно готовить на сковороде, а для более пикантного варианта добавьте чеснок, острый перец. 

Домашняя икра из баклажанов

Кулинар Савва Либкин поделился в Instagram рецептом вкусной баклажанной икры с помидорами, чесноком и зеленью. 

Рецепт икры
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Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт. 
  • лук – 2 шт. 
  • помидоры – 1-2 шт. 
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • подсолнечное масло – 2 ст. л.
  • зелень – 0,5 пучка
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Овощи запеките и очистите. Лук также нарежьте мелко. 

Овощи для приготовления икры

2. Из баклажанов выберите мякоть, порубите вместе с другими овощами. Добавьте чеснок, зелень. 

Приготовление икры

3. Все перемешайте и можно есть!

Готовая икра

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