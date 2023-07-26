Баклажанная икра с перцем, луком и помидорами за 15 минут на сковороде: самый простой рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт икры

Овощная икра – лучшая закуска из бюджетных продуктов для праздничного стола и на каждый день. Очень вкусно получится из кабачков и баклажанов, а пикантного вкуса блюду придаст чеснок  и специи. 

Домашняя баклажанная икра

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусной баклажанной икры с болгарским перцем, морковью и луком.

Рецепт икры из баклажанов
Видео дня

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт.
  • перец болгарский – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • помидоры – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, наколите вилкой и запекайте до готовности.

Баклажаны для блюда

2. Лук порежьте кубиком, пожарьте до золотистости вместе с натертой морковью. Добавьте перец нарезанный соломкой и тушите 5 минут.

Лук и морковь для приготовления икры

3. Запеченные баклажаны очистите, нарежьте кубиками и добавьте ко всем овощам. В конце добавляем натертые помидоры, еще несколько минут тушите, добавьте специи по вкусу.

Готовая баклажанная икра

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты