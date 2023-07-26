Овощная икра – лучшая закуска из бюджетных продуктов для праздничного стола и на каждый день. Очень вкусно получится из кабачков и баклажанов, а пикантного вкуса блюду придаст чеснок и специи.

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусной баклажанной икры с болгарским перцем, морковью и луком.

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Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

перец болгарский – 2 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

помидоры – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, наколите вилкой и запекайте до готовности.

2. Лук порежьте кубиком, пожарьте до золотистости вместе с натертой морковью. Добавьте перец нарезанный соломкой и тушите 5 минут.

3. Запеченные баклажаны очистите, нарежьте кубиками и добавьте ко всем овощам. В конце добавляем натертые помидоры, еще несколько минут тушите, добавьте специи по вкусу.

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