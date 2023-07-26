Баклажанная икра с перцем, луком и помидорами за 15 минут на сковороде: самый простой рецепт вкусной закуски
Овощная икра – лучшая закуска из бюджетных продуктов для праздничного стола и на каждый день. Очень вкусно получится из кабачков и баклажанов, а пикантного вкуса блюду придаст чеснок и специи.
Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусной баклажанной икры с болгарским перцем, морковью и луком.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- перец болгарский – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- помидоры – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте, наколите вилкой и запекайте до готовности.
2. Лук порежьте кубиком, пожарьте до золотистости вместе с натертой морковью. Добавьте перец нарезанный соломкой и тушите 5 минут.
3. Запеченные баклажаны очистите, нарежьте кубиками и добавьте ко всем овощам. В конце добавляем натертые помидоры, еще несколько минут тушите, добавьте специи по вкусу.
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