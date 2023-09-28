Баклажаны, как грибы: делимся рецептом сытного и вкусного блюда
Баклажаны – отличные овощи для приготовления вкусных закусок, салатов, а также из них можно делать закуски на зиму в виде салатов, икры. А также овощи можно тушить в сметане, так они будут на вкус, как грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных баклажанов со сметаной, чесноком и зеленью.
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Ингредиенты:
- лук – 3-4 шт.
- баклажаны – 4 шт.
- соль – 1/2 или 1 ч. л.
- перец – 1/3 ч. л.
- чеснок сухой – 1 ч. л. без горки
- сливки или сметана – 150-200 мл
- масло для жарки
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Лук порежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде добавив масло, до золотистости.
2️. Добавьте баклажаны, жарьте до готовности.
3️. Добавьте специи: соль, перец, чеснок, залейте сливками или сметаной, жарьте еще 2-3 минуты помешивая, добавьте зелень уже в готовое блюдо.
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