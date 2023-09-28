Баклажаны, как грибы: делимся рецептом сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Вкусные баклажаны, как грибы

Баклажаны – отличные овощи для приготовления вкусных закусок, салатов, а также из них можно делать закуски на зиму в виде салатов, икры. А также овощи можно тушить в сметане, так они будут на вкус, как грибы. 

Вкусные баклажаны в сметане

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных баклажанов со сметаной, чесноком и зеленью. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • лук – 3-4 шт.
  • баклажаны – 4 шт.
  • соль – 1/2 или 1 ч. л.
  • перец – 1/3 ч. л.
  • чеснок сухой – 1 ч. л. без горки
  • сливки или сметана – 150-200 мл
  • масло для жарки
  • зелень – пучок 

Способ приготовления: 

1. Лук порежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде добавив масло, до золотистости. 

Жареные баклажаны

2️. Добавьте баклажаны, жарьте до готовности.

Приготовление блюда

3️. Добавьте специи: соль, перец, чеснок, залейте сливками или сметаной, жарьте еще 2-3 минуты помешивая, добавьте зелень уже в готовое блюдо.

Готовое блюдо

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