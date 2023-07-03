Баклажаны по-французски: делимся рецептом вкусного и сытного блюда

Баклажаны могут быть основой для приготовления закусок, салатов, а также пирогов и запеканок. Еще из них можно готовить закуски на зиму.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом баклажанов с твердым сыром, помидорами и майонезом.

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Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

оливковое масло – 2 ст. л.

перец, соль – по вкусу

гранулированный чеснок

майонез

помидоры

твердый сыр

Способ приготовления:

1. К оливковому маслу добавьте перец, чеснок, паприку и соль.

2. Баклажаны нарежьте на кусочки, толщиной 5-8 мм.

3. Каждый кусочек смажьте соусом, наверх выложите дольки свежих помидоров, присыпьте творогом и сделайте майонезную сеточку на каждом кусочке и запекайте 20 минут при 180 С.

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