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Баклажаны по-французски: делимся рецептом вкусного и сытного блюда
Баклажаны могут быть основой для приготовления закусок, салатов, а также пирогов и запеканок. Еще из них можно готовить закуски на зиму.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом баклажанов с твердым сыром, помидорами и майонезом.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- оливковое масло – 2 ст. л.
- перец, соль – по вкусу
- гранулированный чеснок
- майонез
- помидоры
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. К оливковому маслу добавьте перец, чеснок, паприку и соль.
2. Баклажаны нарежьте на кусочки, толщиной 5-8 мм.
3. Каждый кусочек смажьте соусом, наверх выложите дольки свежих помидоров, присыпьте творогом и сделайте майонезную сеточку на каждом кусочке и запекайте 20 минут при 180 С.
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