Баклажаны по-французски: делимся рецептом вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Баклажаны могут быть основой для приготовления закусок, салатов, а также пирогов и запеканок. Еще из них можно готовить закуски на зиму.

Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом баклажанов с твердым сыром, помидорами и майонезом.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • перец, соль – по вкусу
  • гранулированный чеснок
  • майонез
  • помидоры
  • твердый сыр

Способ приготовления:

1. К оливковому маслу добавьте перец, чеснок, паприку и соль.

Соус для блюда

2. Баклажаны нарежьте на кусочки, толщиной 5-8 мм.

Как вкусно приготовить баклажаны

3. Каждый кусочек смажьте соусом, наверх выложите дольки свежих помидоров, присыпьте творогом и сделайте майонезную сеточку на каждом кусочке и запекайте 20 минут при 180 С.

Готовое блюдо

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