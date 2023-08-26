Баклажаны по-грузински на зиму: как приготовить популярную закуску
Баклажаны по-грузински – очень вкусная овощная закуска, которую именно сейчас следует готовить на зиму. Блюдо получается очень пикантным, ведь в составе есть заправка из чеснока и двух видов свежего перца. Можно есть прямо на хлебе, добавлять в мясо или кашу.
Идея приготовления баклажанов по-грузински опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Все компоненты для такого блюда созревают именно в конце августа.
Способ приготовления баклажанов по-грузински:
1. Два килограмма тонких баклажанов порезать колечками.
2. Добавить 1 ст.л., соли.
3. Оставить на 30 минут.
4. Затем баклажаны отжать от лишней жидкости и обжарить на сковороде с обеих сторон.
5. На 1 порцию добавить 2 ст.л. масла.
Для заправки понадобится:
- сладкий красный перец – 1 кг (в очищенном виде)
- чеснок – 100 г
- острый перец – 1 шт
6. Все компоненты для заправки перекрутите через мясорубку.
7. Добавить измельченную зелень (петрушка, кинза, укроп).
8. Добавить 2 ст.л., сахара, 1 ст.л., соли, 4 ст.л., уксуса. Заливку хорошо перемешать.
9. Три баночки по 0.5 л простерилизовать.
10. Слоями выкладываем жареные баклажаны, 3 ст л заливки, снова баклажаны, 3 ст л заливки и так до полной баночки.
11. Стерилизуем 15 минут, закрываем крышками.
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