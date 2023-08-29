Баклажаны с овощами в кисло-сладком соусе для ужина: рецепт вкусного и пикантного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
858
Вкусный салат из баклажанов

Баклажаны можно использовать для приготовления вкусной икры, а также рулетов с сырной начинкой, а также салатов. Еще их можно вкусно приготовить на зиму с овощами, специями и соусами. 

Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом баклажанов в кисло-сладком соусе, которые не будут разваливаться. 

Рецепт блюда из баклажанов
Видео дня

Ингредиенты: 

  • баклажаны – 2 шт.
  • перец – 2 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • перец чили – 1 шт. 
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • крахмал – 3 ст. л.

Соус:

  • соевый соус – 5 ст. л.
  • яблочный или рисовый уксус – 3 ст. л. 
  • сахар – 1 ст. л.
  • чеснок – 2-3 зуб. 

Загуститель:

  • крахмал – 1 ст. л.
  • вода – 50-100 мл

Способ приготовления:

1. С баклажанов частично срежьте кожуру и нарежьте их большими кусками. Обваляйте в крахмале и жарьте в глубокой сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки. Откиньте на сито, чтобы стекло лишнее масло.

Жареные баклажаны

2. Перец и лук нарежьте большими кусками. Также нарежьте перец чили и измельчите чеснок.

Чеснок для блюда

3. Отдельно обжарьте вместе перец, лук, чеснок и перец чили до золотистого цвета. Приблизительно 3-4 минуты. В сковороду добавьте баклажаны и перемешайте. 

Овощи и лук

4. Для соуса: смешайте соевый соус, уксус, сахар и чеснок. Залейте в сковороду, перемешайте и тушите 1-2 минуты до загустения. 

Приготовление овощей с соусом

Готовое блюдо посыпьте нарезанной кинзой! 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты