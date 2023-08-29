Баклажаны с овощами в кисло-сладком соусе для ужина: рецепт вкусного и пикантного блюда
Баклажаны можно использовать для приготовления вкусной икры, а также рулетов с сырной начинкой, а также салатов. Еще их можно вкусно приготовить на зиму с овощами, специями и соусами.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом баклажанов в кисло-сладком соусе, которые не будут разваливаться.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- перец – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- перец чили – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- крахмал – 3 ст. л.
Соус:
- соевый соус – 5 ст. л.
- яблочный или рисовый уксус – 3 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- чеснок – 2-3 зуб.
Загуститель:
- крахмал – 1 ст. л.
- вода – 50-100 мл
Способ приготовления:
1. С баклажанов частично срежьте кожуру и нарежьте их большими кусками. Обваляйте в крахмале и жарьте в глубокой сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки. Откиньте на сито, чтобы стекло лишнее масло.
2. Перец и лук нарежьте большими кусками. Также нарежьте перец чили и измельчите чеснок.
3. Отдельно обжарьте вместе перец, лук, чеснок и перец чили до золотистого цвета. Приблизительно 3-4 минуты. В сковороду добавьте баклажаны и перемешайте.
4. Для соуса: смешайте соевый соус, уксус, сахар и чеснок. Залейте в сковороду, перемешайте и тушите 1-2 минуты до загустения.
Готовое блюдо посыпьте нарезанной кинзой!
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