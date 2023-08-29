Баклажаны можно использовать для приготовления вкусной икры, а также рулетов с сырной начинкой, а также салатов. Еще их можно вкусно приготовить на зиму с овощами, специями и соусами.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом баклажанов в кисло-сладком соусе, которые не будут разваливаться.

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Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

перец – 2 шт.

лук – 1 шт.

перец чили – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

крахмал – 3 ст. л.

Соус:

соевый соус – 5 ст. л.

яблочный или рисовый уксус – 3 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

чеснок – 2-3 зуб.

Загуститель:

крахмал – 1 ст. л.

вода – 50-100 мл

Способ приготовления:

1. С баклажанов частично срежьте кожуру и нарежьте их большими кусками. Обваляйте в крахмале и жарьте в глубокой сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки. Откиньте на сито, чтобы стекло лишнее масло.

2. Перец и лук нарежьте большими кусками. Также нарежьте перец чили и измельчите чеснок.

3. Отдельно обжарьте вместе перец, лук, чеснок и перец чили до золотистого цвета. Приблизительно 3-4 минуты. В сковороду добавьте баклажаны и перемешайте.

4. Для соуса: смешайте соевый соус, уксус, сахар и чеснок. Залейте в сковороду, перемешайте и тушите 1-2 минуты до загустения.

Готовое блюдо посыпьте нарезанной кинзой!

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