Банан в кляре – это идеальный десерт, когда дома минимальный набор продуктов и нужно быстро, вкусно и низкокалорийно. По виду лакомство чем-то напоминает классические банановые панкейки, но готовится гораздо проще. Можно есть на завтрак, к чаю или кофе, на перекус, а также спокойно давать деткам – они точно оценят.

Фудблогер Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного бананового десерта – банан в кляре, который можно есть даже детям.

Ингредиенты:

банан – 1 шт

мука – 2 ст. л.

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яйца – 1 шт

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с мукой до однородности.

2. Банан порезать кружочком.

3. Обмокнуть банан в кляре и выложить на сухую сковороду. Жарить с обеих сторон на слабом огне.

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