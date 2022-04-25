Банан в кляре за 5 минут: низкокалорийный десерт, который можно даже детям
Банан в кляре – это идеальный десерт, когда дома минимальный набор продуктов и нужно быстро, вкусно и низкокалорийно. По виду лакомство чем-то напоминает классические банановые панкейки, но готовится гораздо проще. Можно есть на завтрак, к чаю или кофе, на перекус, а также спокойно давать деткам – они точно оценят.
Фудблогер Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного бананового десерта – банан в кляре, который можно есть даже детям.
Ингредиенты:
банан – 1 шт
мука – 2 ст. л.
яйца – 1 шт
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с мукой до однородности.
2. Банан порезать кружочком.
3. Обмокнуть банан в кляре и выложить на сухую сковороду. Жарить с обеих сторон на слабом огне.
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