Что приготовить из бананов на перекус: рецепт ароматной выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из бананов на перекус: рецепт ароматной выпечки

Несмотря на то, что бананы – вкусные и полезные фрукты, это также основа для приготовления ароматной выпечки – хлеба. Он получается очень ароматный, пышный, а главное – готовится без дрожжей. Его можно дополнять сухофруктами, орехами и шоколадом.

Фудблогер Дария с ником miss.daria на своей странице в Instagram поделилась рецептом бананового хлеба в духовке.

Банановый хлеб с орехами и шоколадом

Ингредиенты:

  • бананы – 300 г (3шт)
  • мука – 220 г
  • сахар – 100 г
  • яйца – 2 шт
  • масло подсолнечное – 60 мл
  • масло сливочное – 60 мл
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  • корица
  • разрыхлитель – 10 г
  • шоколад/орехи

Способ приготовления:

1. Для начала смешать яйца и сахар венчиком до однородности.

Как приготовить хлеб из бананов

2. Размять бананы до состояния пюре и добавить в общую массу, также добавить муку, разрыхлитель, корицу, подсолнечное масло и сливочное масло. Взбить массу миксером до однородности.

3. Добавить в тесто миндальные хлопья и шоколад. Перемешать.

Банановый хлеб с орехами

4. Вылить тесто в форму. Выпекать хлеб при температуре 180 градусов 50 минут. Приятного аппетита!

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