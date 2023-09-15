Банановый хлеб с орехами

Несмотря на то, что бананы – вкусные и полезные фрукты, это также основа для приготовления ароматной выпечки – хлеба. Он получается очень ароматный, пышный, а главное – готовится без дрожжей. Его можно дополнять сухофруктами, орехами и шоколадом.

Фудблогер Дария с ником miss.daria на своей странице в Instagram поделилась рецептом бананового хлеба в духовке.

Ингредиенты:

бананы – 300 г (3шт)

мука – 220 г

сахар – 100 г

яйца – 2 шт

масло подсолнечное – 60 мл

масло сливочное – 60 мл

Видео дня

корица

разрыхлитель – 10 г

шоколад/орехи

Способ приготовления:

1. Для начала смешать яйца и сахар венчиком до однородности.

2. Размять бананы до состояния пюре и добавить в общую массу, также добавить муку, разрыхлитель, корицу, подсолнечное масло и сливочное масло. Взбить массу миксером до однородности.

3. Добавить в тесто миндальные хлопья и шоколад. Перемешать.

4. Вылить тесто в форму. Выпекать хлеб при температуре 180 градусов 50 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: