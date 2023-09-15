Банановый хлеб с орехами

Что приготовить из бананов на перекус: рецепт ароматной выпечки
Несмотря на то, что бананы – вкусные и полезные фрукты, это также основа для приготовления ароматной выпечки – хлеба. Он получается очень ароматный, пышный, а главное – готовится без дрожжей. Его можно дополнять сухофруктами, орехами и шоколадом.
Фудблогер Дария с ником miss.daria на своей странице в Instagram поделилась рецептом бананового хлеба в духовке.
Ингредиенты:
- бананы – 300 г (3шт)
- мука – 220 г
- сахар – 100 г
- яйца – 2 шт
- масло подсолнечное – 60 мл
- масло сливочное – 60 мл
- корица
- разрыхлитель – 10 г
- шоколад/орехи
Способ приготовления:
1. Для начала смешать яйца и сахар венчиком до однородности.
2. Размять бананы до состояния пюре и добавить в общую массу, также добавить муку, разрыхлитель, корицу, подсолнечное масло и сливочное масло. Взбить массу миксером до однородности.
3. Добавить в тесто миндальные хлопья и шоколад. Перемешать.
4. Вылить тесто в форму. Выпекать хлеб при температуре 180 градусов 50 минут. Приятного аппетита!
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