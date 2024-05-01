Банош – это традиционное блюдо западной Украины, которое готовится из кукурузной крупы. Чтобы отведать банош, тысячи людей приезжают в Галицию и экспериментируют с разнообразными приложениями. Но не следует забывать и о гречихе – один из самых популярных видов круп в нашей стране.

Но что делать, если все равно любишь банош и гречневую кашу? Верно! Надо пробовать приготовить их вместе. Именно так поступил фудблогер Владимир Ярославский и опубликовал результаты своего эксперимента в Instagram.

Ингредиенты

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Молотая кукуруза – 75 гр

Молотая гречка – 75 гр

Молоко – 950 мл

Сливки 30% – 120 мл (или 180 гр сметаны)

Сливочное масло – 40 гр

Бринза

Усталые щечки

Масло

Орешки

Способ приготовления

1.Доводим молоко до кипения, и тоненькой струйкой постоянно помешивая лопаткой вводим сначала кукурузу, а затем гречку.

2.Добавляем соль и доводим смесь до слабого кипения. Готовим помешивая около 5-7 минут.

3. В конце добавляем сметану или сливки и кусочек масла. Перемешиваем.

4. Подаем с томлеными щечками (можно заменить шкварками), брынзой, или душистым маслом, присыпая орешками.

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