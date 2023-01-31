Котлеты – вкусные и очень простые в приготовлении мясное блюдо, которое можно готовить не только из фарша, но и из грибов, печени, гречки и даже капусты, а также дополнять начинкой.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом баварских котлет. От классических они отличаются тем, что в фарш добавляют грибы и квашеную капусту. Такое сочетание делает котлеты очень сытными и сочными.

Видео дня

Ингредиенты:

фарш – 500 г

свежие шампиньоны – 200 г

яйца – 1 шт

лук – 1 шт

квашеная капуста – 100 г

сметана – 1 ст. л.

горчица – 1 ст. л.

молотые сухари – 1 ст. л.

соль, специи

мука

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Грибы и лук измельчить. Обжарить вместе и снять с огня, охладить.

2. Добавить обжаренные грибы с луком в фарш вместе с измельченной капустой, яйцом, сухарями, сметаной, горчицей, солью и специями. Перемешать.

3. Из полученной массы сформировать котлеты.

4. Котлеты обвалять в муке и пожарить.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: