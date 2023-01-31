Баварские котлеты: в чем особенность и что необычного добавить в фарш
Котлеты – вкусные и очень простые в приготовлении мясное блюдо, которое можно готовить не только из фарша, но и из грибов, печени, гречки и даже капусты, а также дополнять начинкой.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом баварских котлет. От классических они отличаются тем, что в фарш добавляют грибы и квашеную капусту. Такое сочетание делает котлеты очень сытными и сочными.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- свежие шампиньоны – 200 г
- яйца – 1 шт
- лук – 1 шт
- квашеная капуста – 100 г
- сметана – 1 ст. л.
- горчица – 1 ст. л.
- молотые сухари – 1 ст. л.
- соль, специи
- мука
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Грибы и лук измельчить. Обжарить вместе и снять с огня, охладить.
2. Добавить обжаренные грибы с луком в фарш вместе с измельченной капустой, яйцом, сухарями, сметаной, горчицей, солью и специями. Перемешать.
3. Из полученной массы сформировать котлеты.
4. Котлеты обвалять в муке и пожарить.
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