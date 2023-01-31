Баварские котлеты: в чем особенность и что необычного добавить в фарш

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Баварские котлеты: в чем особенность и что необычного добавить в фарш

Котлеты – вкусные и очень простые в приготовлении мясное блюдо, которое можно готовить не только из фарша, но и из грибов, печени, гречки и даже капусты, а также дополнять начинкой.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом баварских котлет. От классических они отличаются тем, что в фарш добавляют грибы и квашеную капусту. Такое сочетание делает котлеты очень сытными и сочными.

Рецепт баварских котлет с фаршем, грибами и квашеной капустой
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Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • свежие шампиньоны – 200 г
  • яйца – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • квашеная капуста – 100 г
  • сметана – 1 ст. л.
  • горчица – 1 ст. л.
  • молотые сухари – 1 ст. л.
  • соль, специи
  • мука
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Грибы и лук измельчить. Обжарить вместе и снять с огня, охладить.

Что такое баварские котлеты и как их приготовить

2. Добавить обжаренные грибы с луком в фарш вместе с измельченной капустой, яйцом, сухарями, сметаной, горчицей, солью и специями. Перемешать.

3. Из полученной массы сформировать котлеты.

Вкусные домашние котлеты

4. Котлеты обвалять в муке и пожарить.

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