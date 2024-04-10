Баварский желейный десерт с шоколадом: как быстро приготовить и красиво подать
Пожалуй, в мире нет такого человека, который не любит десерты. Кто-то любит эклеры, кто-то предпочитает торты, но большинство сладкоежек безоговорочно предпочитают разнообразные желейные десерты.
Рецептом баварского желейного десерта с шоколадом поделилась фудблогер Тати Чуднова. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты нужны для приготовления этого десерта, а также как эффектно его подать к столу.
Ингредиенты
- Желатин – 20 гр + 100 мл холодного молока
- Желток – 3 шт
- Сахар – 70 гр
- Какао – 15 гр
- Молоко – 200 мл
- Шоколад – 50 гр
- Ванильный сахар – 1 п.
- Сметана – 350 гр
Способ приготовления
1. Желатин заливаем молоком или водой и оставляем для набухания.
2. Желтки выкладываем в кастрюлю, добавляем сахар и какао. Перемешиваем.
3. Вливаем молоко, перемешиваем и ставим на огонь. Когда масса нагреется и начнет булькать, добавляем шоколад.
4. Постоянно перемешивая, доводим до кипения и снимаем с огня.
5. Добавляем желатин, перемешиваем и оставляем остыть.
6. Сметану соединяем с ванильным сахаром и отправляем в шоколадную смесь. Вымешиваем до однородности. Переливаем массу в форму и отправляем в холодильник на 4 часа или до полного застывания.
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