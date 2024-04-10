Пожалуй, в мире нет такого человека, который не любит десерты. Кто-то любит эклеры, кто-то предпочитает торты, но большинство сладкоежек безоговорочно предпочитают разнообразные желейные десерты.

Рецептом баварского желейного десерта с шоколадом поделилась фудблогер Тати Чуднова. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты нужны для приготовления этого десерта, а также как эффектно его подать к столу.

Ингредиенты

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Желатин – 20 гр + 100 мл холодного молока

Желток – 3 шт

Сахар – 70 гр

Какао – 15 гр

Молоко – 200 мл

Шоколад – 50 гр

Ванильный сахар – 1 п.

Сметана – 350 гр

Способ приготовления

1. Желатин заливаем молоком или водой и оставляем для набухания.

2. Желтки выкладываем в кастрюлю, добавляем сахар и какао. Перемешиваем.

3. Вливаем молоко, перемешиваем и ставим на огонь. Когда масса нагреется и начнет булькать, добавляем шоколад.

4. Постоянно перемешивая, доводим до кипения и снимаем с огня.

5. Добавляем желатин, перемешиваем и оставляем остыть.

6. Сметану соединяем с ванильным сахаром и отправляем в шоколадную смесь. Вымешиваем до однородности. Переливаем массу в форму и отправляем в холодильник на 4 часа или до полного застывания.

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