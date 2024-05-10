Белый борщ: интересный вариант приготовления аутентичного украинского блюда
Борщ – это аутентичное украинское блюдо, которое в каждом регионе страны готовится по-разному. Самыми популярными, конечно, классический красный и зеленый борщ. Но есть и белый, рецепт которого находится ниже.
Его рецептом с читателями поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, что такой борщ можно подавать как горячим, так и холодным.
Ингредиенты
- Краковская колбаса – 500 гр
- Лук порей – 1 шт
- Картофель – 5-6 шт
- Чеснок – 4 зуб
- Сливочное масло – 2 ст.л.
- Сливки 10-15% – 300 мл
- Мука – 3 ст.л.
- Вареные яйца для подачи
- Бульон или вода – 2,5 л
- Лавровое письмо
- Душистый перец
- Майоран
- Средиземноморские специи
- Корень хрена – 3-4 см
- Свежая зелень
Способ приготовления
1.Лук нарезать колечками, чеснок нашинковать, картофель нарезать кубиком.
2. Обжарить лук несколько минут на сливочном масле прямо в кастрюле, добавить чеснок, через минуту всыпать картофель.
3. Жарить на небольшом огне несколько минут, залить бульоном или водой.
4. Добавить специи, соль, лавровый лист и перец.
5. Варить под крышкой 15-20 минут после закипания. Вынуть лавровый лист и перец и перебить суп блендером.
6. Колбасу нарезать соломкой и обжарить на сухой сковороде несколько минут.
7. Сливки смешать с мукой, влить в суп. Добавить колбасу. Прогрейте суп на слабом огне 5 минут.
8. Подавать белый борщ со свежей зеленью, натертым на мелкой терке хреном и вареным яйцом.
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