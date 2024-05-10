Борщ – это аутентичное украинское блюдо, которое в каждом регионе страны готовится по-разному. Самыми популярными, конечно, классический красный и зеленый борщ. Но есть и белый, рецепт которого находится ниже.

Его рецептом с читателями поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, что такой борщ можно подавать как горячим, так и холодным.

Ингредиенты

Краковская колбаса – 500 гр

Лук порей – 1 шт

Картофель – 5-6 шт

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Чеснок – 4 зуб

Сливочное масло – 2 ст.л.

Сливки 10-15% – 300 мл

Мука – 3 ст.л.

Вареные яйца для подачи

Бульон или вода – 2,5 л

Лавровое письмо

Душистый перец

Майоран

Средиземноморские специи

Корень хрена – 3-4 см

Свежая зелень

Способ приготовления

1.Лук нарезать колечками, чеснок нашинковать, картофель нарезать кубиком.

2. Обжарить лук несколько минут на сливочном масле прямо в кастрюле, добавить чеснок, через минуту всыпать картофель.

3. Жарить на небольшом огне несколько минут, залить бульоном или водой.

4. Добавить специи, соль, лавровый лист и перец.

5. Варить под крышкой 15-20 минут после закипания. Вынуть лавровый лист и перец и перебить суп блендером.

6. Колбасу нарезать соломкой и обжарить на сухой сковороде несколько минут.

7. Сливки смешать с мукой, влить в суп. Добавить колбасу. Прогрейте суп на слабом огне 5 минут.

8. Подавать белый борщ со свежей зеленью, натертым на мелкой терке хреном и вареным яйцом.

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