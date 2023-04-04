Салат – это всегда удачный вариант сытного блюда для обеда, ужина и блюда для праздничного стола. Готовить их можно из разных овощей, зелени, с легкими заправками.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом очень вкусного и простого в приготовлении берлинского салата с вкусной заправкой. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге о еде "Smakoluk.ua" в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

ветчина или куриное филе – 300 г

маринованные огурцы – 300 г

болгарский перец или помидоры черри – 1 шт.

яйца – 2 шт.

белки – 2 шт.

зеленый лук – пучок

сыр твердый – 100 г

Заправка:

желтки – 2 шт.

майонез – 2 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Заправка: разомните вилкой желтки вместе с горчицей. Добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте до однородности.

2. Порежьте ветчину брусочками или кубиком, перец, огурцы и яйца также.

3. Сыр порежьте крупным кубиком.

4. Зеленый лук порежьте мелко.

5. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте заправку и перемешайте. Готовый салат лучше поставить в холодильник на 1 час, так он будет еще вкуснее.

Перед подачей можно добавить сухари, но это по желанию!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: