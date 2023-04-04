"Берлинский" салат для пасхального стола за 10 минут: делимся простым рецептом оригинального блюда
Салат – это всегда удачный вариант сытного блюда для обеда, ужина и блюда для праздничного стола. Готовить их можно из разных овощей, зелени, с легкими заправками.
Редакция FoodOboz делится с вами рецептом очень вкусного и простого в приготовлении берлинского салата с вкусной заправкой. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге о еде "Smakoluk.ua" в Instagram.
Ингредиенты:
- ветчина или куриное филе – 300 г
- маринованные огурцы – 300 г
- болгарский перец или помидоры черри – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- белки – 2 шт.
- зеленый лук – пучок
- сыр твердый – 100 г
Заправка:
- желтки – 2 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Заправка: разомните вилкой желтки вместе с горчицей. Добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте до однородности.
2. Порежьте ветчину брусочками или кубиком, перец, огурцы и яйца также.
3. Сыр порежьте крупным кубиком.
4. Зеленый лук порежьте мелко.
5. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте заправку и перемешайте. Готовый салат лучше поставить в холодильник на 1 час, так он будет еще вкуснее.
Перед подачей можно добавить сухари, но это по желанию!
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