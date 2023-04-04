"Берлинский" салат для пасхального стола за 10 минут: делимся простым рецептом оригинального блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Салат – это всегда удачный вариант сытного блюда для обеда, ужина и блюда для праздничного стола. Готовить их можно из разных овощей, зелени, с легкими заправками. 

Домашний салат

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом очень вкусного и простого в приготовлении берлинского салата с вкусной заправкой. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге о еде "Smakoluk.ua" в Instagram

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • ветчина или куриное филе – 300 г
  • маринованные огурцы – 300 г
  • болгарский перец или помидоры черри – 1 шт. 
  • яйца – 2 шт.
  • белки – 2 шт. 
  • зеленый лук – пучок 
  • сыр твердый – 100 г

Заправка: 

  • желтки – 2 шт. 
  • майонез – 2 ст. л.
  • горчица – 1 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Заправка: разомните вилкой желтки вместе с горчицей. Добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте до однородности. 

Заправка для салата

2. Порежьте ветчину брусочками или кубиком, перец, огурцы и яйца также. 

Приготовление салата

3. Сыр порежьте крупным кубиком.

Твердый сыр

4. Зеленый лук порежьте мелко.

Зеленый лук

5. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте заправку и перемешайте. Готовый салат лучше поставить в холодильник на 1 час, так он будет еще вкуснее. 

Перед подачей можно добавить сухари, но это по желанию!

Готовый салат

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