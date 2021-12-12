Бесподобная закуска с хамоном: лучше любых мясных нарезок
Мясные нарезки – это хоть и вкусно, но уже с годами становится все менее актуально. К примеру, чтобы просто так не резать хамон, из него можно приготовить изысканную закуску. Выглядит как ресторанное блюдо, но готовится из ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике.
Идеей и рецептом рулетиков из хамона поделилась известная фудблогер katyamull. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
хамон
плавленый сыр – 200 г
яйца вареные – 2 шт
чеснок – 2 зубчика
сметана/греческий йогурт/ майонез – 2 ст. л.
зеленый лук – 2 шт
Способ приготовления:
1. Яйца, сыр и чеснок натереть на терке.
2. Соединить компоненты между собой. Добавить сметану и соль.
3. Пищевую пленку или фольгу разложить на твердую поверхность.
4. Нарезать хамон слайсами и выложить на пленку.
5. Равномерно выложить начинку на хамон и завернуть в рулет. Положить в холодильник.
6. При подаче порезать порционными кусками.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: