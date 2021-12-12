Бесподобная закуска с хамоном: лучше любых мясных нарезок

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Бесподобная закуска с хамоном: лучше любых мясных нарезок

Мясные нарезки – это хоть и вкусно, но уже с годами становится все менее актуально. К примеру, чтобы просто так не резать хамон, из него можно приготовить изысканную закуску. Выглядит как ресторанное блюдо, но готовится из ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике.

Идеей и рецептом рулетиков из хамона поделилась известная фудблогер katyamull. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • хамон

  • плавленый сыр – 200 г

  • яйца вареные – 2 шт

  • чеснок – 2 зубчика

  • сметана/греческий йогурт/ майонез – 2 ст. л.

  • зеленый лук – 2 шт

Способ приготовления:

1. Яйца, сыр и чеснок натереть на терке.

2. Соединить компоненты между собой. Добавить сметану и соль.

Ингредиенты для начинки
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3. Пищевую пленку или фольгу разложить на твердую поверхность.

4. Нарезать хамон слайсами и выложить на пленку.

Хамон для закуски

5. Равномерно выложить начинку на хамон и завернуть в рулет. Положить в холодильник.

6. При подаче порезать порционными кусками.

Готовая закуска с хамоном

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