Бесподобная закуска с хамоном: лучше любых мясных нарезок

Мясные нарезки – это хоть и вкусно, но уже с годами становится все менее актуально. К примеру, чтобы просто так не резать хамон, из него можно приготовить изысканную закуску. Выглядит как ресторанное блюдо, но готовится из ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике.

Идеей и рецептом рулетиков из хамона поделилась известная фудблогер katyamull. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

хамон

плавленый сыр – 200 г

яйца вареные – 2 шт

чеснок – 2 зубчика

сметана/греческий йогурт/ майонез – 2 ст. л.

зеленый лук – 2 шт

Способ приготовления:

1. Яйца, сыр и чеснок натереть на терке.

2. Соединить компоненты между собой. Добавить сметану и соль.

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3. Пищевую пленку или фольгу разложить на твердую поверхность.

4. Нарезать хамон слайсами и выложить на пленку.

5. Равномерно выложить начинку на хамон и завернуть в рулет. Положить в холодильник.

6. При подаче порезать порционными кусками.

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