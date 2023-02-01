Тонкий лаваш можно легко приготовить в домашних условиях. Самое главное, что для теста не нужно использовать яйца, дрожжи и другие молочные продукты. Не придется даже ничего выпекать, ведь лаваш можно пожарить на сковороде.

Фудблогер Мария Гнатов (maria_gnativ_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тонкого лаваша на сковороде.

Ингредиенты:

мука – 350 г

кипяток – 200 мл

соль – 1 ч. л.

масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать просеянную муку, соль, масло и кипяток. Перемешать сначала лопаткой, затем продолжить вымешивать тесто руками.

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2. Готовое тесто завернуть в пленку или положить в пакет и оставить на 30 минут.

3. После этого нужно разделить тесто на несколько частей и каждую тонко раскатать.

4. Обжарить лаваш с обеих сторон на сковороде. Каждый готовый лаваш смазать водой и накрыть полотенцем.

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