Без дрожжей и яиц: пышные жареные пирожки за 20 минут
Такие пирожки прекрасно подойдут для тех, кто соблюдает пост, а также в том случае, когда дома есть только минимальный набор ингредиентов. Даже без дрожжей тесто для пирожков получается очень эластичным и приятным в работе, а сдоба – мягкой и пышной. Начинку для пирожков можно выбирать любую и приготовить с картофелем, капустой, грибами, фруктами или ягодами.
Фудблогер Юлия (juli_co.ok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных бездрожжевых пирожков с яйцом и луком.
Ингредиенты:
кефир – 400 мл
сода – 0,5 ч. л.
соль – 0,5 ч. л.
сахар – 0,5 ч. л.
подсолнечное масло – 3 ст. л.
мука – 500-600 г
Начинка:
яйца вареные
зеленый лук
соль, перец
Способ приготовления:
1. Кефир достать из холодильника за 1 час до приготовления теста.
2. Добавить в кефир соду и соль. Перемешать.
3. Добавить масло.
4. Насыпать 500 г муки. Перемешать. Если тесто будет слишком липнуть к рукам, добавить еще немного муки. Замесить эластичное тесто. Накрыть крышкой и оставить на 10-15 минут.
5. Разделить тесто на маленькие шарики. Накрыть пакетом и дать постоять 10 минут.
6. Для начинки измельчить все ингредиенты. Смешать.
7. Сформировать пирожки.
8. Пожарить пирожки в большом количестве растительного масла.
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