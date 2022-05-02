Такие пирожки прекрасно подойдут для тех, кто соблюдает пост, а также в том случае, когда дома есть только минимальный набор ингредиентов. Даже без дрожжей тесто для пирожков получается очень эластичным и приятным в работе, а сдоба – мягкой и пышной. Начинку для пирожков можно выбирать любую и приготовить с картофелем, капустой, грибами, фруктами или ягодами.

Фудблогер Юлия (juli_co.ok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных бездрожжевых пирожков с яйцом и луком.

Ингредиенты:

кефир – 400 мл

сода – 0,5 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 0,5 ч. л.

подсолнечное масло – 3 ст. л.

мука – 500-600 г

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Начинка:

яйца вареные

зеленый лук

соль, перец

Способ приготовления:

1. Кефир достать из холодильника за 1 час до приготовления теста.

2. Добавить в кефир соду и соль. Перемешать.

3. Добавить масло.

4. Насыпать 500 г муки. Перемешать. Если тесто будет слишком липнуть к рукам, добавить еще немного муки. Замесить эластичное тесто. Накрыть крышкой и оставить на 10-15 минут.

5. Разделить тесто на маленькие шарики. Накрыть пакетом и дать постоять 10 минут.

6. Для начинки измельчить все ингредиенты. Смешать.

7. Сформировать пирожки.

8. Пожарить пирожки в большом количестве растительного масла.

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