Без дрожжей, яиц и выпечки: как приготовить тонкий лаваш на сковороде
Тонкий лаваш можно легко приготовить в домашних условиях на сковороде или в духовке. Самое главное, что для теста не нужно использовать яйца, дрожжи и другие молочные продукты.
Фудблогер Инна с ником zefi.rk0 на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего тонкого лаваша, который вы легко приготовите на сковороде.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 350 г
- горячая вода – 200 г
- масло растительное – 2 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста к муке нужно добавить горячую воду, соль, растительное масло. Сначала все тщательно перемешать ложкой, а затем продолжить перемешивать руками до однородного эластичного теста.
2. Готовое тесто оставить на 20-30 минут отдохнуть.
3. После того как тесто отдохнуло, поделить его на одинаковые части. Каждую из них раскатать в тонкий круг.
4. Обжарить лаваш на сухой сковороде до появления румяного цвета.
5. Готовый лаваш смазать водой и накрыть фольгой. Это нужно для того, чтобы он был мягким и эластичным.
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