Без дрожжей, яиц и выпечки: как приготовить тонкий лаваш на сковороде

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Без дрожжей, яиц и выпечки: как приготовить тонкий лаваш на сковороде

Тонкий лаваш можно легко приготовить в домашних условиях на сковороде или в духовке. Самое главное, что для теста не нужно использовать яйца, дрожжи и другие молочные продукты.

Фудблогер Инна с ником zefi.rk0 на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего тонкого лаваша, который вы легко приготовите на сковороде.

Рецепт домашнего лаваша

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 350 г
  • горячая вода – 200 г
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
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Способ приготовления:

1. Для приготовления теста к муке нужно добавить горячую воду, соль, растительное масло. Сначала все тщательно перемешать ложкой, а затем продолжить перемешивать руками до однородного эластичного теста.

Тесто для лаваша без дрожжей и яиц

2. Готовое тесто оставить на 20-30 минут отдохнуть.

3. После того как тесто отдохнуло, поделить его на одинаковые части. Каждую из них раскатать в тонкий круг.

4. Обжарить лаваш на сухой сковороде до появления румяного цвета.

Лаваш в домашних условиях на сковороде

5. Готовый лаваш смазать водой и накрыть фольгой. Это нужно для того, чтобы он был мягким и эластичным.

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