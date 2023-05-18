Тонкий лаваш можно легко приготовить в домашних условиях на сковороде или в духовке. Самое главное, что для теста не нужно использовать яйца, дрожжи и другие молочные продукты.

Фудблогер Инна с ником zefi.rk0 на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего тонкого лаваша, который вы легко приготовите на сковороде.

Ингредиенты:

мука пшеничная – 350 г

горячая вода – 200 г

масло растительное – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Для приготовления теста к муке нужно добавить горячую воду, соль, растительное масло. Сначала все тщательно перемешать ложкой, а затем продолжить перемешивать руками до однородного эластичного теста.

2. Готовое тесто оставить на 20-30 минут отдохнуть.

3. После того как тесто отдохнуло, поделить его на одинаковые части. Каждую из них раскатать в тонкий круг.

4. Обжарить лаваш на сухой сковороде до появления румяного цвета.

5. Готовый лаваш смазать водой и накрыть фольгой. Это нужно для того, чтобы он был мягким и эластичным.

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