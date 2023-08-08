Без капли масла и неприятного запаха: как приготовить мойву, чтобы она была не жирной и хрустящей

Ирина Мельниченко
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1 минута
3,2 т.
Без капли масла и неприятного запаха: как приготовить мойву, чтобы она была не жирной и хрустящей

Мойва является очень бюджетной рыбой, которая и готовится элементарно. Для того, чтобы она была хрустящей, нужно сделать удачную панировку, и ее можно не жарить, а готовить в духовке около 10 минут.

Как вкусно и быстро приготовить мойву без запаха

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и без запаха приготовить хрустящую мойву.

Как вкусно пожарить мойву
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Ингредиенты:

  • мойва – 500 г
  • кукурузная мука – 100 г
  • паприка – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • черный молотый перец – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Мойву помойте, выложите на бумажное полотенце, чтобы она высохла.

Приготовление мойвы

2. Смешайте кукурузную муку с паприкой, солью и перцем. Обваляйте рыбу, переложите на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в духовку на 10-15 минут. Или можно завернуть рыбу в пергамент конвертом. Выложить его в сковородку, обжарить по пять минут на медленном огне с каждой стороны.

Мойва в духовке

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