Мойва является очень бюджетной рыбой, которая и готовится элементарно. Для того, чтобы она была хрустящей, нужно сделать удачную панировку, и ее можно не жарить, а готовить в духовке около 10 минут.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и без запаха приготовить хрустящую мойву.

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Ингредиенты:

мойва – 500 г

кукурузная мука – 100 г

паприка – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

черный молотый перец – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Мойву помойте, выложите на бумажное полотенце, чтобы она высохла.

2. Смешайте кукурузную муку с паприкой, солью и перцем. Обваляйте рыбу, переложите на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в духовку на 10-15 минут. Или можно завернуть рыбу в пергамент конвертом. Выложить его в сковородку, обжарить по пять минут на медленном огне с каждой стороны.

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