Практически любой суп может быть идеальным блюдом для быстрого и вкусного обеда. Готовить супы можно не только овощные, но еще и мясные, рыбные, а также крем-супы.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного супа из куриного филе с лапшой и зеленью.

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Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

лапша или макароны – 70 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль, смесь перцев по вкусу

отварное яйцо – 2 шт.

зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Отварите филе около 15-20 минут.

2. Лук измельчите кубиком, морковь натрите и обжарьте до золотистости.

3. Филе достаньте из воды, нарежьте, а в бульон добавьте лапшу или макароны и варите до готовности.

4. В конце добавьте зажарку из лука с морковью, приправьте специями.

5. Выложите в миску порезанное филе, лапшу, сверху залейте бульоном, сверху выложите Перед подачей добавляем яйцо и зелень.

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