Без картофеля: легкий суп с лапшой, куриным филе и зеленью за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Готовый суп

Практически любой суп может быть идеальным блюдом для быстрого и вкусного обеда. Готовить супы можно не только овощные, но еще и мясные, рыбные, а также крем-супы.

Куриный суп

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного супа из куриного филе с лапшой и зеленью.

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г
  • лапша или макароны – 70 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соль, смесь перцев по вкусу
  • отварное яйцо – 2 шт.
  • зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Отварите филе около 15-20 минут.

Сколько варить филе

2. Лук измельчите кубиком, морковь натрите и обжарьте до золотистости.

Зажарка для супа

3. Филе достаньте из воды, нарежьте, а в бульон добавьте лапшу или макароны и варите до готовности.

Готовое филе

4. В конце добавьте зажарку из лука с морковью, приправьте специями.

Приготовление супа

5. Выложите в миску порезанное филе, лапшу, сверху залейте бульоном, сверху выложите Перед подачей добавляем яйцо и зелень.

Готовый суп

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