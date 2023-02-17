Без картофеля: легкий суп с лапшой, куриным филе и зеленью за 15 минут
Практически любой суп может быть идеальным блюдом для быстрого и вкусного обеда. Готовить супы можно не только овощные, но еще и мясные, рыбные, а также крем-супы.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного супа из куриного филе с лапшой и зеленью.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- лапша или макароны – 70 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль, смесь перцев по вкусу
- отварное яйцо – 2 шт.
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Отварите филе около 15-20 минут.
2. Лук измельчите кубиком, морковь натрите и обжарьте до золотистости.
3. Филе достаньте из воды, нарежьте, а в бульон добавьте лапшу или макароны и варите до готовности.
4. В конце добавьте зажарку из лука с морковью, приправьте специями.
5. Выложите в миску порезанное филе, лапшу, сверху залейте бульоном, сверху выложите Перед подачей добавляем яйцо и зелень.
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