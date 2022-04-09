Без колбасы: горячие бутерброды с необычным ингредиентом за считанные минуты
Бутерброды – это то блюдо, которое любят практически все. Все потому, что их можно приготовить всего за считанные минуты и из ингредиентов, которые найдутся в холодильнике. Колбаса, с которой чаще всего готовят бутерброды, можно заменить на обычный фарш. Выходит в разы вкуснее и сытнее.
Фудблогер Анна Баглай (nastya_food_baglay) на своей странице в Instagram поделилась рецептом горячих бутербродов с фаршем в духовке.
Ингредиенты:
фарш мясной
лук
помидор
сыр
хлеб
Способ приготовления:
1. Лук смолоть и смешать с фаршем.
2. Добавить соль, перец и специи, перемешать.
3. Помидоры порезать полукольцами.
4. Сыр натереть на терке.
5. Хлеб порезать ломтиками и равномерно смазать фаршем.
6. Выложить помидоры.
7. Посыпать бутерброды сыром.
8. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 20 минут.
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