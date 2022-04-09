Без колбасы: горячие бутерброды с необычным ингредиентом за считанные минуты

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Без колбасы: горячие бутерброды с необычным ингредиентом за считанные минуты

Бутерброды – это то блюдо, которое любят практически все. Все потому, что их можно приготовить всего за считанные минуты и из ингредиентов, которые найдутся в холодильнике. Колбаса, с которой чаще всего готовят бутерброды, можно заменить на обычный фарш. Выходит в разы вкуснее и сытнее.

Фудблогер Анна Баглай (nastya_food_baglay) на своей странице в Instagram поделилась рецептом горячих бутербродов с фаршем в духовке.

Горячие бутерброды с фаршем в духовке

Ингредиенты:

  • фарш мясной

  • лук

  • помидор

  • сыр

  • хлеб

Горячие бутерброды без колбасы в духовке
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Способ приготовления:

1. Лук смолоть и смешать с фаршем.

2. Добавить соль, перец и специи, перемешать.

Что приготовить из фарша

3. Помидоры порезать полукольцами.

4. Сыр натереть на терке.

5. Хлеб порезать ломтиками и равномерно смазать фаршем.

Приготовление бутербродов

6. Выложить помидоры.

7. Посыпать бутерброды сыром.

Горячие бутерброды

8. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 20 минут.

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