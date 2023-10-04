Без круп: самый полезный суп за 50 грн для ужина для всей семьи по рецепту нутрициолога

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Вкусный суп

Супы – идеальное блюдо для обеда и ужина. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, а также можно добавлять любые крупы, субпродукты, зелень, мясо, рыбу. 

Полезный суп без круп

Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного супа из куриных сердечек и овощей.

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • куриные сердечки – 400 г 
  • чеснок – 3-5 зуб.
  • сладкий лук или порей
  • оливковое масло
  • соль – щепотка 
  • немного яблочного уксуса
  • стручковая фасоль – по желанию
  • 2-5 видов свежей зелени – зеленый лук шнит, зелень сельдерея, мята, кинза и эстрагон, немного лемонграсса
  • сухой чили
  • вода 

Способ приготовления: 

1. В масле поджарьте мелко нарезанный чеснок и лук, добавьте немного зеленой фасоли. Тушите 2-5 минут. Добавьте сердца, поджарьте 2-3 минуты, убавьте огонь, добавьте немного уксуса, чили, влейте воду и тушить 30 минут под закрытой крышкой.

Как приготовить вкусный суп из куриных сердечек

2. Подавайте суп со свежей порубленной зеленью.

Готовый суп с куриными сердечками и зеленью

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