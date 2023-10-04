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Без круп: самый полезный суп за 50 грн для ужина для всей семьи по рецепту нутрициолога
Супы – идеальное блюдо для обеда и ужина. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, а также можно добавлять любые крупы, субпродукты, зелень, мясо, рыбу.
Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного супа из куриных сердечек и овощей.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 400 г
- чеснок – 3-5 зуб.
- сладкий лук или порей
- оливковое масло
- соль – щепотка
- немного яблочного уксуса
- стручковая фасоль – по желанию
- 2-5 видов свежей зелени – зеленый лук шнит, зелень сельдерея, мята, кинза и эстрагон, немного лемонграсса
- сухой чили
- вода
Способ приготовления:
1. В масле поджарьте мелко нарезанный чеснок и лук, добавьте немного зеленой фасоли. Тушите 2-5 минут. Добавьте сердца, поджарьте 2-3 минуты, убавьте огонь, добавьте немного уксуса, чили, влейте воду и тушить 30 минут под закрытой крышкой.
2. Подавайте суп со свежей порубленной зеленью.
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