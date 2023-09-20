Без майонеза: бюджетные рулетики из баклажанов с пикантной начинкой
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных, пикантных закусок, горячих салатов, икры, соте и рагу. Еще их можно вкусно запекать в духовке и на мангале, делать намазки. А также из них получатся очень вкусные консервированные салаты на зиму, ведь они отлично сочетаются со всеми овощами и специями.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов из баклажанов с пикантной начинкой из грецких орехов, чеснока и зелени.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- большой пучок петрушки
- чеснок – 2 зуб.
- грецкие орехи подсушенные – 50-70 г
- йогурт или майонез – 5-6 ст. л.
- соль и перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Баклажаны порежьте слайсами, посолите, переложите на противень и полейте растительным маслом. Запекайте в духовке 20 минут при 200 С.
2. Начинка: в миске смешайте мелко нарезанную петрушку, грецкие орехи, чеснок, майонез, соль и перец по вкусу.
3. На готовые охлажденные баклажаны выложите начинку и сверните в рулетики.
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