Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных, пикантных закусок, горячих салатов, икры, соте и рагу. Еще их можно вкусно запекать в духовке и на мангале, делать намазки. А также из них получатся очень вкусные консервированные салаты на зиму, ведь они отлично сочетаются со всеми овощами и специями.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов из баклажанов с пикантной начинкой из грецких орехов, чеснока и зелени.

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Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

большой пучок петрушки

чеснок – 2 зуб.

грецкие орехи подсушенные – 50-70 г

йогурт или майонез – 5-6 ст. л.

соль и перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте слайсами, посолите, переложите на противень и полейте растительным маслом. Запекайте в духовке 20 минут при 200 С.

2. Начинка: в миске смешайте мелко нарезанную петрушку, грецкие орехи, чеснок, майонез, соль и перец по вкусу.

3. На готовые охлажденные баклажаны выложите начинку и сверните в рулетики.

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