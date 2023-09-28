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Без майонеза и риса: крабовый салат по-новому для ужина и праздничного стола
Самый простой и при этом сытный и вкусный салат – именно крабовый. Готовят его в классическом варианте с рисом, но он утяжеляет блюдо, поэтому можно готовить без него, заменив сыром, зеленью, свежими огурцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом салата из крабовых палочек по-новому, с зеленым луком и без майонеза.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 230 г
- кукуруза консервированная – 1 банка
- лук зеленый – пучок
- огурцы – 2-3 шт.
- яйца отварные – 3 шт.
- перец/соль – по вкусу
Соус:
- майонез или йогурт+горчица
Способ приготовления:
1. Яйца отварите и порежьте кубиком. Крабовые палочки также порежьте кубиком вместе с огурцами.
2. Соус: смешайте йогурт с горчицей.
3. Выложите все ингредиенты в миску, заправьте соусом, добавьте соль, перец и перемешайте.