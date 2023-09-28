Самый простой и при этом сытный и вкусный салат – именно крабовый. Готовят его в классическом варианте с рисом, но он утяжеляет блюдо, поэтому можно готовить без него, заменив сыром, зеленью, свежими огурцами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом салата из крабовых палочек по-новому, с зеленым луком и без майонеза.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 230 г

кукуруза консервированная – 1 банка

лук зеленый – пучок

огурцы – 2-3 шт.

яйца отварные – 3 шт.

перец/соль – по вкусу

Соус:

майонез или йогурт+горчица

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и порежьте кубиком. Крабовые палочки также порежьте кубиком вместе с огурцами.

2. Соус: смешайте йогурт с горчицей.

3. Выложите все ингредиенты в миску, заправьте соусом, добавьте соль, перец и перемешайте.