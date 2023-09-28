Без майонеза и риса: крабовый салат по-новому для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Рецепт салата

Самый простой и при этом сытный и вкусный салат – именно крабовый. Готовят его в классическом варианте с рисом, но он утяжеляет блюдо, поэтому можно готовить без него, заменив сыром, зеленью, свежими огурцами. 

Вкусный салат из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом салата из крабовых палочек по-новому, с зеленым луком и без майонеза. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • крабовые палочки – 230 г
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • лук зеленый – пучок
  • огурцы – 2-3 шт.
  • яйца отварные – 3 шт.
  • перец/соль – по вкусу

Соус:

  • майонез или йогурт+горчица

Способ приготовления: 

1. Яйца отварите и порежьте кубиком. Крабовые палочки также порежьте кубиком вместе с огурцами. 

Приготовление салата

2. Соус: смешайте йогурт с горчицей. 

Соус для блюда

3. Выложите все ингредиенты в миску, заправьте соусом, добавьте соль, перец и перемешайте. 

Готовый салат

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