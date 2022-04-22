Салат "Оливье" любят и готовят все, вне зависимости от сезона. Летом его можно делать с молодым горохом, свежими огурцами и без колбасы, добавив полезную зелень. Стоит отметить, что очень часто этот салат готовят без колбасы, заменяя ее мясом, рыбой и без картофеля.

Нутрициолог Алена Поддубная поделилась в Instagram рецептом полезного "Оливье" без картофеля, колбасы и майонеза, который будет по вкусу не хуже, чем классический.

Советы от специалиста:

1. Семгу можно менять на запеченную куриную грудку, телятину, утку, креветки или куриную колбасу с хорошим составом.

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2. Вместо батата можно взять обычный картофель. Но обязательно его запечь, так вкус блюда получается совсем иной!

Ингредиенты:

батат – 1 шт.

морковь – 1 шт.

горох замороженный или свежий – 200 г ​​​​​​​

яйця – 3 шт.

семга – 150 г ​​​​​​​

огурцы – 1 шт.

оливковое масло – 4 ч. л.

горчица – 2 ч. л.

йогурт – 100 г

соль, перец – по вкусу

зелень – 30 г

орехи – 30 г

Способ приготовления:

1. Батат и морковь запеките в духовке с маслом и солью. После почистите и порежьте.

2. Сварите яйца, остите и порежьте кубиком.

3. Огурец почистите от кожуры и также порежьте.

4. Горох залейте кипятком, если он замороженный, промойте и переложите в миску.

5. Все готовые ингредиенты переложите в миску, добавьте порезанную рыбу.

6. Соус: смешайте йогурт со специями, орехами, горчицей, а также добавьте зелень, перемешайте и заправьте салат.

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