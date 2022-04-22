Без майонеза, картофеля и колбасы: делимся рецептом полезного "Оливье"
Салат "Оливье" любят и готовят все, вне зависимости от сезона. Летом его можно делать с молодым горохом, свежими огурцами и без колбасы, добавив полезную зелень. Стоит отметить, что очень часто этот салат готовят без колбасы, заменяя ее мясом, рыбой и без картофеля.
Нутрициолог Алена Поддубная поделилась в Instagram рецептом полезного "Оливье" без картофеля, колбасы и майонеза, который будет по вкусу не хуже, чем классический.
Советы от специалиста:
1. Семгу можно менять на запеченную куриную грудку, телятину, утку, креветки или куриную колбасу с хорошим составом.
2. Вместо батата можно взять обычный картофель. Но обязательно его запечь, так вкус блюда получается совсем иной!
Ингредиенты:
батат – 1 шт.
морковь – 1 шт.
горох замороженный или свежий – 200 г
яйця – 3 шт.
семга – 150 г
огурцы – 1 шт.
оливковое масло – 4 ч. л.
горчица – 2 ч. л.
йогурт – 100 г
соль, перец – по вкусу
зелень – 30 г
орехи – 30 г
Способ приготовления:
1. Батат и морковь запеките в духовке с маслом и солью. После почистите и порежьте.
2. Сварите яйца, остите и порежьте кубиком.
3. Огурец почистите от кожуры и также порежьте.
4. Горох залейте кипятком, если он замороженный, промойте и переложите в миску.
5. Все готовые ингредиенты переложите в миску, добавьте порезанную рыбу.
6. Соус: смешайте йогурт со специями, орехами, горчицей, а также добавьте зелень, перемешайте и заправьте салат.
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