Без майонеза: легкий и полезный салат из яиц с тунцом для ужина
Если вы любите легкие и полезные блюда, лучшим вариантом будет салат. Лучше всего готовить их из сезонных овощей, а заправлять не майонезом, а маслом, и лучше оливковым. Для того, чтобы салат был более сытным, добавьте рыбу, яйца, морепродукты.
Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом легкого, полезного салата с тунцом, яйцами и маслинами.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- тунец в оливковом масле – 1 банка (примерно 200 г)
- горчица – 1-2 ч. л.
- сок 1/2 лимона
- маслины – 10-15 шт.
- каперсы – 2 ст. л.
- лук красный – 1 шт.
- соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварите и очистите, крупно нарежьте, один желток оставьте.
2. Слейте масло из консервы с тунцом в миску. Тунец разомните вилкой.
3. Смешайте горчицу с лимонным соком и добавьте растертый желток, все хорошо перемешайте и влейте масло от тунца, посолите, поперчите и снова перемешайте.
4. Оливки раздавите, удалите косточки и нарежьте произвольно.
5. Лук нарежьте тонкими колечками, затем четвертинками.
6. Соберите салат: смешайте яйца, тунец, маслины, лук и каперсы, полейте заправкой, перемешайте и дайте постоять 30 минут.
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