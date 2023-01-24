Если вы любите легкие и полезные блюда, лучшим вариантом будет салат. Лучше всего готовить их из сезонных овощей, а заправлять не майонезом, а маслом, и лучше оливковым. Для того, чтобы салат был более сытным, добавьте рыбу, яйца, морепродукты.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом легкого, полезного салата с тунцом, яйцами и маслинами.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

тунец в оливковом масле – 1 банка (примерно 200 г)

горчица – 1-2 ч. л.

сок 1/2 лимона

маслины – 10-15 шт.

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каперсы – 2 ст. л.

лук красный – 1 шт.

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и очистите, крупно нарежьте, один желток оставьте.

2. Слейте масло из консервы с тунцом в миску. Тунец разомните вилкой.

3. Смешайте горчицу с лимонным соком и добавьте растертый желток, все хорошо перемешайте и влейте масло от тунца, посолите, поперчите и снова перемешайте.

4. Оливки раздавите, удалите косточки и нарежьте произвольно.

5. Лук нарежьте тонкими колечками, затем четвертинками.

6. Соберите салат: смешайте яйца, тунец, маслины, лук и каперсы, полейте заправкой, перемешайте и дайте постоять 30 минут.

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