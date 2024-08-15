Свекла является одним из самых вкусных и полезных овощей, который может быть основой для соусов, а также полезных салатов. Еще ее можно есть в сыром виде, а также добавлять в консервацию.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом полезного салата из свеклы, с апельсином, медом и орешками.

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Оливковое масло – 2 ст.л

Апельсиновый сок – 1 ст.л

Мед – 1 ч.л

Грецкие орехи – 1 ст.л

Цедра апельсина – 1/2 ч.л

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките или отварите, нарежьте крупным брусочками.

2. Из апельсина вырежьте мякоть без пленок, удобнее это делать овощным ножом.

3. Грецкие орехи поджарьте на сковороде и измельчите, добавьте специи, масло и цедру апельсина.

4. Выложите в миску овощи, апельсин, полейте соусом и перемешайте.

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