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Без майонеза: полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день
Свекла является одним из самых вкусных и полезных овощей, который может быть основой для соусов, а также полезных салатов. Еще ее можно есть в сыром виде, а также добавлять в консервацию.
Кулинар поделился в Instagram рецептом полезного салата из свеклы, с апельсином, медом и орешками.
Ингредиенты:
- Свекла – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Оливковое масло – 2 ст.л
- Апельсиновый сок – 1 ст.л
- Мед – 1 ч.л
- Грецкие орехи – 1 ст.л
- Цедра апельсина – 1/2 ч.л
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките или отварите, нарежьте крупным брусочками.
2. Из апельсина вырежьте мякоть без пленок, удобнее это делать овощным ножом.
3. Грецкие орехи поджарьте на сковороде и измельчите, добавьте специи, масло и цедру апельсина.
4. Выложите в миску овощи, апельсин, полейте соусом и перемешайте.
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