Салаты из свеклы могут быть отличным вариантом полезного и легкого обеда и ужина, а также из них можно готовить вкусные закуски. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а например йогуртом, ароматными маслами.

Кулинар Аурия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с грушей, базиликом и вкусной заправкой.

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Ингредиенты:

свекла

груша

базилик

грецкий орех

Заправка

соль

ворчксткий соус

оливковое масло

паста семян тыквы

Способ приготовления:

1. Свеклу помойте, очистите и нарежьте брусками, переложите на противень, сбрызните маслом, посолите, поперчите и запеките в духовке до готовности.

2. Грушу порежьте также брусками.

3. Смешайте все для заправки.

4. Соберите салат: в миску выложите свеклу, базилик, грушу, присыпьте орехами, полейте заправкой, перемешайте и можно есть.

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