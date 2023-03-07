Без майонеза: полезный и вкусный салат из свеклы с пикантным соусом и орехами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,1 т.
Салат из свеклы

Салаты из свеклы могут быть отличным вариантом полезного и легкого обеда и ужина, а также из них можно готовить вкусные закуски. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а например йогуртом, ароматными маслами.

Что приготовить из свеклы

Кулинар Аурия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с грушей, базиликом и вкусной заправкой.

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • свекла
  • груша
  • базилик
  • грецкий орех

Заправка

  • соль
  • ворчксткий соус
  • оливковое масло
  • паста семян тыквы

Способ приготовления:

1. Свеклу помойте, очистите и нарежьте брусками, переложите на противень, сбрызните маслом, посолите, поперчите и запеките в духовке до готовности.

Сырая свекла

2. Грушу порежьте также брусками.

Груша для салата

3. Смешайте все для заправки.

Приготовление салата

4. Соберите салат: в миску выложите свеклу, базилик, грушу, присыпьте орехами, полейте заправкой, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты