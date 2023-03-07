Без майонеза: полезный и вкусный салат из свеклы с пикантным соусом и орехами
Салаты из свеклы могут быть отличным вариантом полезного и легкого обеда и ужина, а также из них можно готовить вкусные закуски. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а например йогуртом, ароматными маслами.
Кулинар Аурия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с грушей, базиликом и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- свекла
- груша
- базилик
- грецкий орех
Заправка
- соль
- ворчксткий соус
- оливковое масло
- паста семян тыквы
Способ приготовления:
1. Свеклу помойте, очистите и нарежьте брусками, переложите на противень, сбрызните маслом, посолите, поперчите и запеките в духовке до готовности.
2. Грушу порежьте также брусками.
3. Смешайте все для заправки.
4. Соберите салат: в миску выложите свеклу, базилик, грушу, присыпьте орехами, полейте заправкой, перемешайте и можно есть.
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