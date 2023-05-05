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Без майонеза: салат из молодой капусты для полезного, быстрого и легкого ужина
Если вы хотите быстрое и вкусное блюдо для быстрого ужина, идеальным вариантом будет легкий и полезный салат из молодой капусты. Она идеально сочетается со всеми овощами, растительным маслом, йогуртом, специями, куриным филе, колбасой.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, полезного салата из молодой капусты, с огурцами и колбасой.
Ингредиенты:
- капуста – 1/2 шт.
- огурцы – 1-2 шт.
- зеленый лук – пучок
- горох – 1 банка
- колбаса – 100 г
- йгурт, сметана – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту нашинкуйте мелко, добавьте соль, разомните руками.
2. Огурцы и колбасу нарежьте соломкой.
3. Лук порежьте мелко.
4. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте горох, специи, заправьте йогуртом или сметаной, перемешайте и можно есть.
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