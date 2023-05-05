Если вы хотите быстрое и вкусное блюдо для быстрого ужина, идеальным вариантом будет легкий и полезный салат из молодой капусты. Она идеально сочетается со всеми овощами, растительным маслом, йогуртом, специями, куриным филе, колбасой.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, полезного салата из молодой капусты, с огурцами и колбасой.

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Ингредиенты:

капуста – 1/2 шт.

огурцы – 1-2 шт.

зеленый лук – пучок

горох – 1 банка

колбаса – 100 г

йгурт, сметана – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте мелко, добавьте соль, разомните руками.

2. Огурцы и колбасу нарежьте соломкой.

3. Лук порежьте мелко.

4. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте горох, специи, заправьте йогуртом или сметаной, перемешайте и можно есть.

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