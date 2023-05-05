Без майонеза: салат из молодой капусты для полезного, быстрого и легкого ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
507
Рецепт салата из капусты

Если вы хотите быстрое и вкусное блюдо для быстрого ужина, идеальным вариантом будет легкий и полезный салат из молодой капусты. Она идеально сочетается со всеми овощами, растительным маслом, йогуртом, специями, куриным филе, колбасой. 

Салат из капусты без майонеза

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, полезного салата из молодой капусты, с огурцами и колбасой. 

Рецепт салата из молодой капусты
Видео дня

Ингредиенты:

  • капуста – 1/2 шт. 
  • огурцы – 1-2 шт. 
  • зеленый лук – пучок 
  • горох – 1 банка 
  • колбаса – 100 г
  • йгурт, сметана – по вкусу 
  • специи – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте мелко, добавьте соль, разомните руками. 

Свежая капуста для салата

2. Огурцы и колбасу нарежьте соломкой.

Огурцы и колбаса

3. Лук порежьте мелко. 

Приготовление салата

4. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте горох, специи, заправьте йогуртом или сметаной, перемешайте и можно есть. 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты