Без майонеза: самая полезная намазка за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Намазка из рыбы

Тунец и плавленный сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных закусок, намазок, салатов. Очень важно – выбрать качественный тунец.

Из чего приготовить намазку

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, с вареными яйцами и зеленым луком.

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • 1 б тунца в собственном соке
  • 2 вареных яйца
  • 2 плавленых сырка
  • 2-3 ст. л. греческого йогурта
  • 1/4 ч. л. горчицы
  • соль, черный перец
  • зеленый лук

Способ приготовления:

1. С тунца слейте сок и разомните вилкой. Добавьте натертые вареные яйца и натертые плавленые сырки.

Приготовление намазки

2. Добавьте соль, черный перец, греческий йогурт и немного горчицы, перемешайте.

Готовая намазка

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