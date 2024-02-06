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Без майонеза: самая полезная намазка за 5 минут
Тунец и плавленный сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных закусок, намазок, салатов. Очень важно – выбрать качественный тунец.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, с вареными яйцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- 1 б тунца в собственном соке
- 2 вареных яйца
- 2 плавленых сырка
- 2-3 ст. л. греческого йогурта
- 1/4 ч. л. горчицы
- соль, черный перец
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. С тунца слейте сок и разомните вилкой. Добавьте натертые вареные яйца и натертые плавленые сырки.
2. Добавьте соль, черный перец, греческий йогурт и немного горчицы, перемешайте.
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