Тунец и плавленный сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных закусок, намазок, салатов. Очень важно – выбрать качественный тунец.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, с вареными яйцами и зеленым луком.

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Ингредиенты:

1 б тунца в собственном соке

2 вареных яйца

2 плавленых сырка

2-3 ст. л. греческого йогурта

1/4 ч. л. горчицы

соль, черный перец

зеленый лук

Способ приготовления:

1. С тунца слейте сок и разомните вилкой. Добавьте натертые вареные яйца и натертые плавленые сырки.

2. Добавьте соль, черный перец, греческий йогурт и немного горчицы, перемешайте.

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